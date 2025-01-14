「火辣網紅小三」傳找4女共侍一夫惹怒正宮　遭富商趕出包養豪宅

台灣網美奈奈子先前被爆出被富商包養，但她因為想取代正宮，被富商老婆憤而爆料。



據「鏡週刊」報道，事發後奈奈子已經被富商趕出包養的豪宅，奈奈子神隱兩周後出面喊冤，富商老婆則霸氣反擊「歡迎提告」。

台灣網紅奈奈子（IG@0726_3200）

奈奈子神隱兩周後出面喊冤（IG@0726_3200）

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奈奈子被富商包養，她還不忘拉上自己的好姊妹一起為富商服務，原本傳出有4女共侍一夫，但有知情人士爆出其實共有5名網美都是富商的後宮，富商還在大巨蛋附近的豪宅窩藏這5名後宮佳麗，成為春色無邊的「共生公寓」。

原本大家相安無事，但奈奈子卻一時昏頭，主動關注富商家人的社交帳號，把事情鬧大，惹怒正宮外也引起富商家人不悅，奈奈子也被迫搬離黃金地段的豪宅。

但奈奈子拍影片喊冤，稱富商只是她直播時的「榜一」，榜一指的是打賞禮物最多的人，她表示因為太常被富商情緒勒索，所以封鎖對方，奈奈子的說法徹底惹怒正宮，正宮表示，若真的這麼委屈，歡迎奈奈子提告。

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