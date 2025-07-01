日本死刑流程揭秘「囚犯死前1小時才知行刑」須走過佛像儀式詭異

「Twitter殺人魔」白石隆浩2017年殘忍誘殺9人震驚日本社會，經過8年在6月27日於東京拘置所伏法，消息也引發外界對行刑室的好奇。「每日郵報」於6月30日報導曝光東京拘置所絞刑室內部，揭露日本死囚往往是當天無預警被通知即將受刑，且伏法前會經過一尊觀音像，整個流程帶有令人毛骨悚然的儀式感。



東京拘置所位於葛飾區，建築高而肅殺，灰暗外牆與外圍整齊排列的樹木遮掩內部陰暗的本質。

「每日郵報」於6月30日報導曝光東京拘置所絞刑室內部，揭露日本死囚往往是當天無預警被通知即將受刑。（youtube@ANNnewsCH）

「每日郵報」於6月30日報導曝光東京拘置所絞刑室內部，揭露日本死囚往往是當天無預警被通知即將受刑。（youtube@ANNnewsCH）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

「每日郵報」描述，日本的死刑執行方式帶有令人毛骨悚然的儀式感。受刑人被銬上腳鐐，由獄警押解到行刑室，途中會經過一尊小型金色觀音像。進入行刑室後，受刑人將站在指定的紅色標示位置，那是一道活板門。

執行人員會為死刑犯戴上頭套與眼罩，將絞索套在其脖子上，隨後退後並拉下控制桿打開活板門，死刑犯便會迅速墜落下方的灰白瓷磚房內，並由醫生檢查其脈搏，確認死亡後將擦拭遺體，並指示人員將其解下送往太平間。

「Twitter殺人魔」白石隆浩2017年殘忍誘殺9人震驚日本社會。（資料圖片）

行刑室一側的玻璃窗後是觀刑區，受害者家屬和相關官員在此觀刑。

「每日郵報」提到，日本的死刑制度與美國等國的不同之處在於毫無預警。美國死囚通常在行刑前幾周甚或幾個月就會得知執行日期。反觀日本死囚往往只在行刑前一小時內才會被告知。聯合國禁止酷刑委員會曾指出，這樣的做法會對家屬造成額外心理壓力。

【相關圖輯】《我所看見的未來》多次講中恐怖災難「10大日本都市傳說」惹熱議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 47

日本律師兼前監獄官野口善國（Yoshikuni Noguchi）2021年曾向媒體揭露，死刑犯只會在行刑當天上午、毫無預兆被告知，隨後被轉移到特別房間，由人員全程監控，以防逃脫或自殘。

野口受訪時坦言，任職獄警約四年後便辭職，曾僅憑一個眼神與拉動桿子的動作就參與一場處決，回想起來依然令他感到身心不適。

理論上，當局應會通知家屬，但聯合國報告指出，往往會在處決完成、確認死亡後才會通知親屬。

【相關圖輯】日本活人祭祀竟是真？地震震出「人柱」意外揭開都市傳說恐怖真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

還有機會！GD台北小巨蛋演唱會清票 今日13：00開賣

「麻辣鮮師」林利霏移居台東2年 揭露真實心聲：有點孤單吃力

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】