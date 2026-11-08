日本傳統儀式「神樂」　召喚成功多活5年　亂做這事隨時受天譴

提到日本的「神樂」，你會想到甚麼呢？除了動漫與遊戲中有許多同名的角色之外，最為人所知的便是日本神道教用來奉納神祇的歌舞了。



舉辦神樂到底有甚麼意義？神樂又有哪些種類呢？今天就帶你一起來了解！

提到日本的「神樂」，你會想到甚麼呢？除了動漫與遊戲中有許多同名的角色之外，最為人所知的便是日本神道教用來奉納神祇的歌舞了。（ameblo.jp）

神樂是甚麼？見到神樂能多活五年？

所謂的神樂，簡單來說，就是在祭典或演劇舞台上招來神明，並接受那位神明所賜予的力量的祭祀歌舞。因為演出本身即帶有神力，日本人之間也流傳著只要看見神樂就能多活五年的說法呢！

所謂的神樂，簡單來說，就是在祭典或演劇舞台上招來神明，並接受那位神明所賜予的力量的祭祀歌舞。因為演出本身即帶有神力，日本人之間也流傳著只要看見神樂就能多活五年的說法呢！（nippon.com）

夜晚是屬於神明或死者的時間，因此有些儀式會特意選在晚間舉行。而演出時所使用的樂器們（太鼓、笛、琴），也就是所謂請神的樂器，在東亞文化圈內幾乎是一樣的。有沒有曾經被長輩訓斥過晚上不要吹口哨呢？據說這也是因為口哨是屬於笛子的一種，要是隨意將神請來，卻沒有給出祭品，可是會遭受天譴的！

御神樂和里神樂

在皇宮的賢所內舉辦的神樂被稱之為「御神樂」。它源自10世紀文獻中記載的「御鎮魂」（鎮魂祭），由琴師與歌女負責彈琴與唱歌，御巫負責舞蹈。現在最為有名的御神樂，就非天皇換位時舉行的「大嘗祭」莫屬了。

里神樂在民間進行，也就是一般所說的「神樂」啦！（ozmall.co.jp）

里神樂則在民間進行，也就是一般所說的「神樂」啦！除卻沖繩縣，日本全國上下一年之中會舉辦的神樂高達5000場，其中又有大部分選擇詮釋日本神話之中的《天岩屋戶神話》──為了讓被弟弟惹怒的天照大神從石洞中出來，眾神可是想盡了辦法，而神樂便是將這些內容以歌舞的形式演示出來。

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為甚麼神樂之中「神明」要戴上假面？

在神樂之中，負責演出的人有時必須要戴上專屬的假面。這樣的詮釋方法就像是化妝一般，為了使那人的身分不再屬於「人」，而是成為「神明」或某個對象的化身。說得這麼深奧，其實就是透過假面將「神」的觀念視覺化，方便老百姓理解罷了。

在神樂之中，負責演出的人有時必須要戴上專屬的假面。這樣的詮釋方法就像是化妝一般，為了使那人的身分不再屬於「人」，而是成為「神明」或某個對象的化身。（日本國學院大學官網）

來日本近距離欣賞古典日本文化之美

人類自古所擁有的想像力與創造力譜出了神話，也促成了神樂的誕生。

人類自古所擁有的想像力與創造力譜出了神話，也促成了神樂的誕生。（維基百科）

下次來到日本如果正巧遇上神樂舉行，不妨停下腳步觀賞一番，除了感受古典藝能之美以外，說不定也能延年益壽哦！

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