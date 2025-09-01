日本怪談｜兇殘女鬼變動漫萌神？解構「八尺大人」的騎呢形象變化

說到日本的怪談，「八尺大人」想必是最著名的經典怪談之一，他起源於日本5ch（原2ch現已改名，類似日本PTT，匿名討論版）論壇，讓人感到純粹的恐懼。



但隨著時間的演進，這則傳統怪談的主角「八尺大人」走進了更多的大眾視野，甚至成為了性感的女鬼，今天，就讓我們來認識「八尺大人」吧。

示意圖（電影《度假村兼職》劇照）

日本討論版誕生的新世代女鬼「八尺大人」

2008年8月26日，一名投稿者A在網站上發表了一篇關於自身經歷的貼文，他在一次春假回到祖父家時，無意間聽到了「啵啵啵」的聲音，他朝著聲音的方向看去，從庭院中足足有兩公尺高的籬笆頂看見了一個帶著寬邊帽走過的女性，這高度讓A感到驚訝而有些恍神，當他回過神來時，那名女性也消失了。

到了晚餐時間，A向自己的祖父母提起了今天所見到的奇異影像，引來的卻是祖父母的一陣驚呼，他們慌張的叫來了一位K婆婆，並且告訴A，他所見到的女性是「八尺大人」，只要被她迷惑的話，那個人便會在幾天的遭到殺害。突然意識到事情嚴重性的A，聽從的接過了K婆婆給的符咒，並躲到了二樓房間中，拉上了窗簾並在房間四周灑上鹽巴，直到隔天早上7點，都不能踏出房間一步。

八尺大人的恐怖深植人心

到了晚上，A獨自一個人在房間，儘管被恐懼與不安包圍，但襲來的疲倦感讓他一邊開著電視一邊陷入沉睡。下一次醒來的時間，已經是凌晨一點，正當A覺得困惑時，窗外卻突然傳來的敲打玻璃的聲音，A努力不去理會，但這時，門邊又傳來爺爺慈祥的聲音，安慰A不需要太勉強，真的怕的話可以把門打開沒關ㄒㄧ，正當A打算靠近門邊時，卻突然想起爺爺對自己的叮囑：「今晚我們不會來叫你、跟你說話」，便嚇得連忙坐回佛像前，握緊符咒死命地祈禱著，而這時耳邊響起的，卻是那熟悉的「啵、啵啵」的聲音。

不知道過了多久，電視終於傳出了晨間新聞的聲音，對了對手錶，才發現時間已到七點半，A戰戰兢兢地打開了門，外面站著的是奶奶與K婆婆熟悉的面龐，才終於放下心來。到了一樓後，包括爸爸的許多男性親戚都來了，他們讓A上了一台九人的廂型車準備離開村莊，並要求他一路上低頭閉上眼睛，持續握緊符咒，在離開村莊的路上，他依然持續地聽到敲打車窗以及「啵啵啵」的聲音，過了好一段時間，才終於離開了村莊，此時，手上握著的符咒已經化為一片漆黑。

A被告誡不能再去祖父母的家中，要盡量遠離此處，正當一切都告一段落時，主角卻接到奶奶的電話，告訴他封印八尺大人的地藏廟被破壞，而且那條路，還可以通到A的家，讓A留下了滿滿的不安，故事就此終結。

恐怖的八尺大人依然「慘遭」萌化？

關於「八尺大人」的怪談，很迅速地透過網路流傳至日本各地，由於投稿者最後留下八尺大人已經不再被封印於村莊中的消息，讓恐怖感更深植於讀者們的心中，也讓八尺大人的名聲更加聲名遠播，成為了新世代的恐怖女鬼的經典，也被運用在各式作品以及遊戲之中，但形象卻逐漸產生了微妙的變化……

點圖放大看看知名遊戲《Resident Evil Village》及動漫「萌化版」的八尺大人：

+ 14

由於日本ACG文化的蓬勃發展，許多事物都被賦予了所謂的萌化形象，而「八尺大人」也融入了浪潮之中，她開始在網路上被描繪為高挑性感的女鬼，再加上小孩容易被迷惑的緣故，讓八尺大人被賦予了喜歡小孩的全新形象，使得她以另外一種方式留在日本人們的心中。

例如在2021年發售的《生化危機》（Resident Evil）系列遊戲中被男玩家喜愛的恐怖角色蒂米特雷斯庫夫人，身形巨大又穿著寬帽同時擁有傲人身材，普遍被網友視作是參考了八尺大人的形象。

從別樣的角度看待怪談，或許也是一種不錯的體驗呢！

各位讀者們對於有更加認識八尺大人的怪談了嗎？隨著時間的演進，恐怖怪談也開始產生變化，偶爾以別樣的角度去看待恐怖怪談而產生的全新方式，或許也是一種有趣的體驗呢！

相關文章：名字可愛卻無比恐怖的日本都市傳說「扭來扭去」 出現了切勿細看

+ 16

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】