掃code有學問！日本店員揭最討厭客人1個手勢　附3大極速付款秘訣

不少人在電子付款出示付款QR Code時，都會特意把手機舉高或轉好方向，以為這樣能夠更加方便店員掃描。不過，原來這個自以為體貼的小動作，分分鐘會令前線收銀員更加頭痛！



近日，有日本網民在X發文，表示自己在兼職時觀察到，客人結賬時出示手機條碼主要有兩種姿勢：一種是將手機「平放」遞出，另一種就是將手機螢幕跟地面垂直，向著店員舉起。他又補充，其實店員竟然很討厭這種垂直式的手勢。

日本網民表示（X截圖）

店員最怕「印籠式」手勢

同時有網民提到這種垂直式的手勢與日本經典古裝劇《水戶黃門》中，主角高舉印籠展現威權的經典手勢，但其實對店員來說卻是個麻煩！

帖文亦引起大批服務業人士強烈共鳴，對於垂直拿手機的客人，有店員無奈表示，「上面那種拿法真的不要，超煩」、「用印籠拿法的人到底在想什麼……這樣掃描槍跟手機螢幕會變成八字形，根本對不上焦……明明像平放著遞過來，對雙方來說才是最輕鬆愉快的吧」，還表示不止老人家，不少年輕人都愛用這種超級難掃的姿勢。

除「印籠式」手勢，還有一些不上不下的手勢也讓人抓狂。網民大呻「最討厭的是那種莫名其妙拿橫的客人，超級難掃啊」、「那種橫的或斜著遞出客人也讓人火大，店員也必須要扭動手腕去配合，真的很辛苦」。

3大隱藏結帳禮儀

綜合一眾網民意見，那麼想做到能夠一秒極速付款不阻礙後面排隊的人龍而又體貼店員，總結出三個必須知道的「結帳禮儀」。

1. 直接放枱面

多位店員一致公認最完美的做法，就是客人直接將手機平放在收銀枱上！既不會手震，又能固定距離，店員輕輕一嘟就可以。

2. 螢幕亮度要校高

比起手機的角度，螢幕亮度其實更致命。如果開了電模式或防窺貼，店員往往要掃大半天，建議大家結帳時手動將螢幕調亮一點。

3. 其實條碼根本無分方向

有店員分享，有不少熱心客人會刻意在半空中轉動手機，試圖將條碼「正對」店員。但其實現在的掃描槍會自動識別條形碼的起始和終止位置，所以並沒有上下左右的方向限制，大家只要直接將手機平放向店員出示即可。