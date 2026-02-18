馬年與日本文化：神社許願木板為何叫繪馬？日語也有「露出馬腳」

2026年在干支紀年法上是丙午馬年。干支起源於中國古代的陰陽五行思想，由十天干和十二地支組合而成。在現代日本社會，人們很少提及天干，而與十二地支對應的生肖，則以各自的動物形象，出現在賀年卡的插圖中或者成為某個年份的卡通形象，所以就連年幼的孩子對它們也都很熟悉。在馬年之際，讓我們來說一說馬。



午時與午方位

十二地支始於「子」，「午」排第7。干支原本是用來表示年、月、日、時刻、方位等概念的。「午時」指的大致是上午11點至下午1點之間的兩個小時。午時的正中間就是所謂的「正午」。NHK午間新聞的開場白就是「大家好。歡迎收看正午新聞」。

「午方位」指的是正南。和代表正北方位的「子」組合，連接北極和南極的經線叫做「子午線」。

「馬」的日本諺語和「午時」的冷知識▼▼▼

+ 6

繪馬

古時候，日本人將馬視為「神明的坐騎」，流傳著在神社供奉馬的信仰。後來，民眾開始供奉使用泥土、木頭或稻草等製作的「馬偶」來代替真馬，再後來又進一步簡化為在木板上描繪馬的圖案加以供奉。許多人都會在木板上寫下「祈願合格」「家內平安」等願望，但心願達成之後往往會忘記還願。

與馬相關的日語諺語和慣用說法

馬の耳に念仏（對牛彈琴）

對著馬念誦佛經，無論念多久，馬都聽不懂，也不會認真聽，比喻不會有任何效果。

馬子にも衣裝（人是衣裳，馬是鞍）

「馬子」指的是牽馬載物載客的馬夫。比喻即使是身份低微的人，只要穿上好衣服看上去也像模像樣。

馬が合う（投緣）

性情投緣、關係融洽。意氣相投。

人間萬事塞翁が馬（塞翁失馬）

中國古代有一位住在北方邊境的老人（塞翁），他養的馬跑到了敵人的領地，後來帶著一匹駿馬回到了老人身邊。老人的兒子從駿馬上跌落摔傷了腿，卻因此躲過了徵兵參軍。人生的幸運和不幸都難以預測，就像是擰起的繩索般錯綜交織。

生き馬の目を抜く（雁過拔毛）

眼疾手快，好佔便宜，見好處就撈。

天高く馬肥ゆる秋（秋高馬肥）

秋高氣爽的時節，馬的食慾增加會變得健壯。用來形容秋季晴朗舒適、萬物豐收的說法。源自中國唐代詩人的詩句「秋深塞馬肥」，既描寫了邊塞秋景，也暗含邊塞的軍事戒備，提醒人們小心北方遊牧民族侵擾，後逐漸演變為單純表達秋季氣候宜人、悠然自得的意思。

下馬評（社會傳聞／評價／議論）

最初指的是在城門或寺廟下馬處（下馬的地方，相當於現在的停車場），一邊照顧馬匹一邊等待主人的隨從僕人們聚在一起閒聊，議論是非、咬舌根的意思，引申為沒有直接關係者或第三者說三道四，傳播無謂的流言。

尻馬に乗る（盲從）

沒有主見，輕易附和他人言行。

馬腳をあらわす（露出馬腳）

隱藏起來的本性或缺點暴露出來。

【延伸閲讀】2000日圓紙幣的前世今生：流通量曾破5億張 為紀念這件事發行（點圖放大閲讀）：

+ 5

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】