日本人洋「墓」運動　東西地區的和洋安息之爭

一份針對2025年春購入了墓地的民眾實施的問卷調查顯示，整體上50%的受訪者同時新購了墓地和墓碑，而且精簡的西式墓碑越來越受到歡迎。



西式墓碑人氣上升

由全國大約150家石材店組建的「一般社團法人 全國優良石材店之會」（東京）2025年3至5月透過線上方式實施了此項調查，收到818份有效回答。

左邊為日式墓碑，右邊為西式墓碑。均為電腦繪製圖片。（日本全國優良石材之會）

墓碑平均購買價格近幾年比較穩定：

受訪者中，有51.0%的人同時新購了墓地和墓碑，46.1%的人則在原有墓地內新立了墓碑。除新購和原有外，另有2.9%的人在自家空地等場所修建了墳墓。

在墓碑形狀方面，選擇「精簡西式」的受訪者最多，較2016年增加9.4個百分點至51.6%。「傳統日式」較2016年減少9.7個百分點至28.5%。從地區傾向來看，東日本地區選擇西式的人增多，西日本地區選擇日式的人增多。

若不計入墓地購置費用，單看墓碑的購買價格，那麼受訪者中選擇「150萬日圓到200萬日圓（約7.45萬到10萬港元）」的人最多，佔比為20.3%；其次是「200萬日圓到300萬日圓（約10萬到15萬港元）」（18.7%）。

墓碑平均購買價格為169.5萬日圓（約8.4萬港元），同比下降了1.5萬日圓。最近4年一直保持在170萬日圓左右。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】