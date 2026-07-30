韓國經濟增長與青年就業脱節 「無就業增長」陰影加劇
儘管受益於半導體出口強勁，今年韓國經濟增長率邁向3%的預期愈發明確，但反映青年就業狀況的就業率，以及衡量經濟增長創造就業能力的「就業彈性」卻雙雙跌至近年來低點。分析認為，在產業結構加速轉型、經濟增長高度依賴資本密集型產業的背景下，「無就業增長」現象正進一步籠罩韓國青年。
韓國統計廳7月29日公布的數據顯示，今年上半年15至29歲青年就業率為43.6%，為2021年上半年以來的五年最低水平。青年就業率曾在2022年下半年回升至46.7%，但此後持續走低，今年再次跌破44%。同時，因求職受挫而放棄找工作、處於「休息狀態」的青年比例也再度上升。
青年就業持續惡化，與韓國經濟近期回暖形成鮮明反差。今年上半年，韓國實際國內生產總值（GDP）增長率達3.8%，創2021年下半年以來四年半新高。韓國政府近日也將全年經濟增長預期由2.0%上調至3.0%，但同時把新增就業人數預期由16萬人下調至15萬人。按修正後的預測計算，今年就業彈性約為0.18，即經濟每增長1%，就業僅增加0.18%，創2018年以來最低水平，反映經濟增長創造就業的能力持續減弱。
專家認為，半導體、訊息技術（IT）等近年來拉動韓國經濟增長的產業大多屬於資本密集型行業，雖然投資規模龐大，卻難以帶動大量就業。尤其是智能工廠、人工智能（AI）和機器人自動化加速普及，大型半導體工廠僅需少量人員即可運作，新增崗位持續減少。
漢城大學經濟學教授金相奉指出，半導體產業的就業擴張已接近極限，景氣回升難以轉化為整體就業增長；而吸納青年就業較多的服務業和中小企業仍受內需疲弱拖累，招聘意願低迷。同時，企業招聘模式也發生變化，更偏好有經驗的人才，AI替代基礎崗位的趨勢進一步壓縮了青年就業空間。
這一趨勢已在IT行業顯現。韓國《東亞日報》分析11家大型上市IT企業的可持續經營報告發現，20多歲新員工人數由2023年的2453人降至去年的1387人，兩年減少43.5%。業界指出，AI顯著提升開發效率，企業更傾向保留經驗豐富的員工，而基礎性工作正逐漸由AI承擔，新人需求隨之下降。
建國大學經營學教授尹東烈說，新人招聘減少不僅意味着青年更難找到第一份工作，也可能失去積累技能和職業經驗的機會，形成「不會技能化的一代」。政府應減少一次性就業補貼，轉而擴大企業項目、現場實習和產學合作，為青年創造更多積累「第一份工作經驗」的機會。
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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】