韓國經濟增長與青年就業脱節 　「無就業增長」陰影加劇

儘管受益於半導體出口強勁，今年韓國經濟增長率邁向3%的預期愈發明確，但反映青年就業狀況的就業率，以及衡量經濟增長創造就業能力的「就業彈性」卻雙雙跌至近年來低點。分析認為，在產業結構加速轉型、經濟增長高度依賴資本密集型產業的背景下，「無就業增長」現象正進一步籠罩韓國青年。



韓國統計廳7月29日公布的數據顯示，今年上半年15至29歲青年就業率為43.6%，為2021年上半年以來的五年最低水平。青年就業率曾在2022年下半年回升至46.7%，但此後持續走低，今年再次跌破44%。同時，因求職受挫而放棄找工作、處於「休息狀態」的青年比例也再度上升。

韓國統計廳7月29日公布的數據顯示，今年上半年15至29歲青年就業率為43.6%，為2021年上半年以來的五年最低水平。（Reuters）

青年就業持續惡化，與韓國經濟近期回暖形成鮮明反差。今年上半年，韓國實際國內生產總值（GDP）增長率達3.8%，創2021年下半年以來四年半新高。韓國政府近日也將全年經濟增長預期由2.0%上調至3.0%，但同時把新增就業人數預期由16萬人下調至15萬人。按修正後的預測計算，今年就業彈性約為0.18，即經濟每增長1%，就業僅增加0.18%，創2018年以來最低水平，反映經濟增長創造就業的能力持續減弱。

專家認為，半導體、訊息技術（IT）等近年來拉動韓國經濟增長的產業大多屬於資本密集型行業，雖然投資規模龐大，卻難以帶動大量就業。尤其是智能工廠、人工智能（AI）和機器人自動化加速普及，大型半導體工廠僅需少量人員即可運作，新增崗位持續減少。

漢城大學經濟學教授金相奉指出，半導體產業的就業擴張已接近極限，景氣回升難以轉化為整體就業增長；而吸納青年就業較多的服務業和中小企業仍受內需疲弱拖累，招聘意願低迷。同時，企業招聘模式也發生變化，更偏好有經驗的人才，AI替代基礎崗位的趨勢進一步壓縮了青年就業空間。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

這一趨勢已在IT行業顯現。韓國《東亞日報》分析11家大型上市IT企業的可持續經營報告發現，20多歲新員工人數由2023年的2453人降至去年的1387人，兩年減少43.5%。業界指出，AI顯著提升開發效率，企業更傾向保留經驗豐富的員工，而基礎性工作正逐漸由AI承擔，新人需求隨之下降。

建國大學經營學教授尹東烈說，新人招聘減少不僅意味着青年更難找到第一份工作，也可能失去積累技能和職業經驗的機會，形成「不會技能化的一代」。政府應減少一次性就業補貼，轉而擴大企業項目、現場實習和產學合作，為青年創造更多積累「第一份工作經驗」的機會。

【延伸閲讀】內地Z世代興做「鼠族」低慾望消費 專家：經濟下行年輕人覺無力（點擊放大瀏覽）

+ 9

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】