報告：AI衝擊英國就業市場　到2035年或取代300萬低技能職位

根據英國國家教育研究基金會（National Foundation for Educational Research，簡稱NFER）最新發布的報告顯示，人工智慧與自動化技術（AI and automation）正迅速改變英國就業市場，預計到2035年，可能導致多達300萬個低技能工作消失，影響規模超出先前預期。



報告指出，行政秘書、客戶服務、機械操作與貿易類職位面臨最高風險。而相反，高技能專業人才如科學、工程與法律領域的需求將持續增長，整體就業市場雖可能增加230萬個職位，但分佈嚴重不均。

這項發現與近期其他研究形成對比。此前包括英國政府與學界在內的評估，多認為AI將優先衝擊高技能白領工作，例如管理顧問、軟體工程師等。然而，NFER報告指出，低技能職位消失速度遠超預期，且被取代的勞工將面臨嚴峻的再培訓挑戰。

研究發現，人工智慧與自動化技術（AI and automation）正在影響英國就業市場，到2035年或取代多達300萬個低技能工作。（Reuters）

報告共同作者希拉里（Jude Hillary）表示，當前許多企業裁員雖被歸因於AI，但可能更多反映經濟低迷與成本壓力。他呼籲政府、企業與教育體系共同推動「終身學習」，強化溝通、協作、創意思維等六項關鍵就業技能，以應對未來勞動市場的劇變。

報告同時顯示，多數英國民眾對技能發展感到憂慮，僅24%認為政府有提供足夠支持。