英國青年失業率創10年新高　為軍方解決「兵荒」帶來及時雨

面對十多年來最高水準的青年失業危機，英國政府與軍方正試圖將這一社會壓力轉化為轉機。資料顯示，由於民間初級職位稀缺，越來越多的英國青年選擇投筆從戎，這為長期面臨人手短缺的英國武裝部隊提供了難得的「兵源補給」。



彭博社報道，英國16至24歲「正在尋找工作」的青年比例已攀升至16%，約100萬人處於失業或失學狀態，這是英國青年失業率首次高於歐盟平均水準。

企業為應對最低工資上調及工資稅增加，紛紛縮減招聘規模，加上人工智能（AI）自動化取代了大量初級崗位，導致年輕人就業門檻大幅提高。

在此背景下，英國皇家海軍與空軍的入伍申請量創下五年多來的新高，陸軍的申請人數近年也持續增長。

2026年3月4日，英國皇家海軍人員正在進入「龍號」（HMS Dragon）驅逐艦。（Getty）

蘭卡斯特大學經濟系主任因格姆（Hilary Ingham）教授指出：「年輕人參軍的動力，主要取決於入伍福利與外界就業選擇吸引力之間的對比。」

目前，英國陸軍正處於拿破崙時代以來的最小規模。正規軍人數已從1997年的11萬餘人萎縮至目前的7萬多人。但隨著俄羅斯威脅加劇、北極地區軍事部署需求增加，以及中東局勢動盪，英國對軍事力量的需求正處於高位。

儘管招募形勢有所好轉，但英國軍方的「人力危機」並未完全消除。去年的一份國防審查報告將這一危機歸咎於「招募與留才不力、住宿條件低劣、士氣低落及文化挑戰」。

2025年12月19日，在英國皇家海軍學院，海軍學員列隊肅立。（Getty Images）

儘管去年入伍人數自2021年以來首次超過退役人數，但目前英軍總兵力仍低於2023年水準。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）提出「統一王國新契約」的說法，強調從後方供應線到前線的整體動員。

拉夫堡大學（Loughborough University）人文地理學教授米爾斯（Sarah Mills）認為，將武裝部隊置於解決失業問題的核心地位，標誌著英國政府戰略的「重大轉變」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

