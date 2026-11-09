告別「綠瓶」刻板印象　韓國14家地道精品酒廠進軍香港美酒展

上週於灣仔會展舉行的香港美酒展（Hong Kon International Wine & Spirits Fair）迎來了一支生力軍——韓國大韓貿易投資振興公社（KOTRA）首度參展，帶領14家韓國本土釀酒廠來港，冀以香港作為起點，將韓國高端酒類推向國際舞台。

KOTRA香港韓國貿易館副館長金知映（Jiyoung Kim）接受01記者專訪，分享及韓國的酒文化如何乘着「韓流」及韓國精品餐廳熱潮席捲香港。



不再只是「綠瓶燒酒」 而是韓國「술Sul」文化

長期以來，香港市民對韓國酒類的認知，多半停留在經常於街頭或一般韓國平民餐廳見到的「綠瓶燒酒」。然而，金知映指出，這類大量生產的燒酒多為酒精與水混合的產物，並不能完全代表韓國傳統的飲酒文化。同時，日本清酒本身在香港市場已佔一席位，導致不少消費者在品嚐韓國傳統米酒（馬格利酒，Makgeolli）時，容易將其與清酒混淆。

「我們這次參展的核心目標，不只是推廣單一的馬格利酒或燒酒，而是要推廣整個韓國的酒類系列，我們稱之為『Sul』（술/酒）」。金知映解釋，「Sul」是韓國人對所有酒精飲品的統稱，涵蓋了啤酒、燒酒與米酒等。KOTRA期望透過這次展覽，將「Sul」作為一種獨特的韓國高端文化類別介紹給香港大眾，讓消費者認識到韓國酒類不僅僅是平價的綠瓶燒酒，更有運用傳統工藝釀造、極具品味的高端酒品。

聯乘米芝蓮星級餐飲＋本地雞尾酒熱

近年來，韓國文化（K-Culture）在香港的影響力已從流行音樂、影視作品（如近期爆紅的Netflix節目《黑白大廚》），深度延伸至精緻餐飲（Fine Dining）領域。香港湧現出多家知名的高級韓式餐廳，例如摘下米芝蓮星的Hansik Goo，以及Mosu Hong Kong和 SOL 等。金知映表示，這些餐廳致力於為顧客提供沉浸式的韓國氛圍，而優質的韓國酒品正是不可或缺的一環，不少餐廳甚至開始與韓國釀酒廠合作推出專屬酒款。

除了佐餐，香港近年大熱的雞尾酒文化，尤其吸引年輕人與白領「莆吧」。金知映透露，香港首家真正的韓國雞尾酒吧「Yeonsul」已於本週在中環卑利街開幕。該酒吧不僅供應韓國美食，其駐店調酒師更來自榮獲「世界50大酒吧」第二名的首爾知名酒吧Zest。

調酒師巧妙地運用今年榮獲「首爾烈酒精選」的Danong Bio橡木桶陳釀燒酒等韓國酒類作為基酒，調製出獨一無二的韓式雞尾酒。KOTRA冀望透過與這類新興酒吧的合作，開拓新的零售渠道，讓習慣飲用雞尾酒的年輕一代也能體驗韓國烈酒的魅力。

KOTRA香港韓國貿易館副館長金知映（Jiyoung Kim）接受01訪問，分享及韓國的酒文化如何乘着「韓流」及韓國精品餐廳熱潮席捲香港。(毛詠琪攝)

扶植地方小型酒廠 瞄準香港市場

金知映形容，今次來港參展的14家釀酒廠或酒商都是他們精心挑選的，並非大眾熟知的大型財團品牌，而是來自韓國11個不同城市，由濟州島，至慶尚道、京畿道等地的地方小型酒廠，旨在向世界展現韓國酒類風味的多樣性。

「這些本土酒廠雖然產品質量優良，但他們缺乏出口經驗，甚至不知道如何計算出口價格，」金知映坦言。為協助他們拓展人脈，KOTRA在展覽期間特地舉辦了「乾杯（Gunbae）派對」，邀請 Yeonsul的調酒師駐場，讓這14家酒廠能直接與來自香港、中國大陸、台灣及日本的買家深度交流。

迎合Z世代需求：低糖、無酒精成新趨勢

針對現今年輕族群（Z世代）偏好低酒精濃度、追求健康的飲酒趨勢，韓國酒廠亦積極轉型。金知映指出，韓國本土市場也出現了相同的變化，年輕人不再偏好強烈的酒精，因此韓國酒廠推出了低糖甚至「零糖」的燒酒，以及不添加甜味劑的健康取向米酒。

在本次美酒展中，KOTRA甚至帶來了兩家專門生產無酒精飲品的製造商，展出無酒精葡萄釀造酒及氣泡飲料，而其中一家的無酒精產品，已成功於今年11月打入中環知名的La Cabane葡萄酒窖。

金知映又指，相較於發展已相當成熟的韓國美妝與包裝食品，韓國精緻酒類在海外市場仍處於「蹣跚學步」的階段。然而，透過精準切入香港的高級餐飲與雞尾酒市場，並結合強大的韓流軟實力，相信香港消費者很快將有更多機會品嘗到更多韓國精品美酒。