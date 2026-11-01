美酒佳餚巡禮尾聲人流旺　本地客屢入場消費　參展商滿意銷情

「香港美酒佳餚巡禮2026」一連四日於中環海濱活動空間舉行，今日（1日）迎來尾聲。有連續參展10多年的展商表示，今年有不少外國遊客來訪，加上昨日（31日）為萬聖節，活動今年延長開放也有助銷情，對目前銷情感滿意，冀未來主辦方考慮再進一步延長活動開放時間至凌晨2至3時。此外，有入場的本地客稱，每年均會入場多於一次，每次花費約1500元，又說有感主辦方今年的場地布置及安排較往年進步，環境變得闊落，食物攤檔位置也有所調整，入口位置不會有太多油煙，整體來說體驗甚佳，日後會再到訪。



今日為「香港美酒佳餚巡禮2026」最後一天，現場人流不俗。（呂婉盈攝）

本地客預消費1500元 稱今年攤檔擺位有改善

今日為美酒佳餚巡禮的最後一天，記者約下午三時到訪，現場人流不俗，食物攤檔的生意尤佳。黃小姐是第二年參與，她每年會入場兩次或以上，多數會攜同好友及家人進場，每次消費約1500元。她說，今年主辦方的安排有改善，往年食物攤檔多位於入口，油煙味較重，會令環境侷促，在這方面今年有明顯改善，整體體驗頗佳，日後會再次到訪。

黃小姐認為，今年主辦方的安排有改善，體驗頗佳，日後會再到訪。（呂婉盈攝）

張小姐及孫小姐平日較少喝酒，進場主要為品嚐美食，兩人也表示，今年人流比往年增加，惟場內空間似乎也較以往為闊落，不會感覺過於擠逼，攤位選擇亦較以往多。

張小姐及孫小姐平日較少喝酒，多數進場購買食物。（呂婉盈攝）

英國遊客首入場讚環境舒適

來自英國的Louise和Simon近日來港觀光，今日是首次到訪巡禮。他們事前並未知悉有此活動，經過中環海濱時偶爾發現，故決定入場買酒。兩人均認為現場人流不會太多，整體環境舒適，惟認為若可安排更多休憩空間會更佳。

來自英國的Louise和Simon近日來港觀光，今日是首次到訪美酒佳餚巡禮。（呂婉盈攝）

參展商：顧客消費力高 望日後再延長開放時間

格魯酒莊食品有限公司今年第15年參展，負責人王小姐也指，今年主辦方安排有改善，場地開放至凌晨1點能有助銷情，相信如果日後可開放到凌晨2至3點會更佳。她又表示，目前銷情樂觀，今年的顧客消費力高，其中有不少來自外國的遊客對於葡萄酒等文化認識較深，故比較容易受產品吸引。

王小姐又指，今年也有較多來自內地及台灣的遊客，且適逢萬聖節，有不少顧客入場，對於銷情感到滿意。

格魯酒莊食品有限公司負責人王小姐稱，今年主辦方安排有改善，對銷情感到滿意。

外國及內地旅客數量增 參展商辦促銷吸引顧客消費

另一參展商柏德酒業有限公司更是第17年參展，其經理人余先生同樣稱滿意今年銷情，又說今年白天時間人流較為疏落，但自晚上約6至7時起，已有不少顧客排隊試酒。

余先生續指，今日活動最後一日，攤檔亦有推廣優惠，希望吸引更多顧客消費，並讓他們以較為划算的價錢購買質量較高的產品。

香港製造產業協會的負責人李小姐則表示，銷情未達預期，不過由於昨日為萬聖節，人流甚多，整體來說銷情已算不俗，較去年有進步。她又稱，最後一日攤檔亦會進行速銷，希望吸引更多顧客消費。

柏德酒業有限公司經理人余先生表示，對銷情感到滿意，顧客多數來自內地。（呂婉盈攝）