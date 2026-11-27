氣溫逐漸下降，許多民眾赴日旅遊喜歡泡湯暖身，但大眾浴場的禮儀細節一不留神，就容易遭人白眼。根據日媒「Hint-Pot」報道，位於千葉縣流山市的知名大型溫泉會館「Spa Metsa Otaka龍泉寺之湯」，近日在官方TikTok發布自創歌曲短片點名「泡湯NG行為」，呼籲民眾切勿佔位、別在蒸氣室大聲喧嘩、借用的毛巾不可帶回家，其中泡湯前沖洗淋浴的禮節更引起眾網友討論。



館方人員示範，若在沖洗區把蓮蓬頭的水開很大，強勁水柱會直接噴到走道對面，會讓對面的其他使用者「剛洗乾淨馬上又被噴髒」。民眾赴日泡湯前洗淨身體時，切記別把水開太大或站著淋浴，以免水花與肥皂泡沫噴到對面或旁邊的人，正確做法是坐在椅子上、將蓮蓬頭靠近身體沖洗，洗完後若地上或椅子上有肥皂泡沫也務必沖掉，留給下個使用者乾淨的空間。

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相關話題也釣出日本網友分享親身經歷。一名50多歲網友回憶，小時候常去大眾澡堂，長輩總叮嚀洗澡要顧慮旁人、進更衣室前要先擦乾身體以免弄濕地板。另有網友透露，曾目睹兩名湯客因水花噴濺當場全裸互罵、拿蓮蓬頭互噴，讓他和媽媽有一陣子不敢再去澡堂。

許多網友紛紛表示認同，直言每個人在家都有各自的生活習慣，但使用公共空間時更需要替他人著想，提醒旅客多留意細節，才能泡得舒適盡興又不失禮。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】