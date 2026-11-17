根據日媒「nlab itmedia」報道，不開在車站旁，專挑主要公路、交流道附近的「貨櫃屋旅館」，竟在8年內展店達145間！千葉縣企業「Develop」打造的「HOTEL R9 The Yard」，創下八成住房率與四成回頭客的紀錄。



該旅館單人每晚6,200日圓（約305港元）起，雙人入住平日約8,700至1.1萬日圓（約430至540港元）、假日約1.4萬日圓（約690港元），親民房價深受歡迎。

專開在國道、交流道附近的「貨櫃屋旅館」，在8年內展店達145間。（HOTEL R9 The Yard官網）

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貨櫃屋旅館與一般旅館最大不同，在於「一櫃一室、獨立不共壁」。每間13平方米（約140呎）的貨櫃皆為獨立棟，車子可直接停房門口，自駕族與騎士免搬行李，親子客帶小孩也不怕吵到隔壁房。此外，從動工到開幕僅需8至9個月，遠快於傳統酒店的兩年工期。客房甚至能整棟搬遷至其他分店再利用，遇到天災時更可化身「救災旅館」支援災區。

平日九成住客為出差族，假日則吸引自駕家庭與鐵騎士。不過日本網友實際入住後評價兩極：好評大讚房內附冷凍冰箱、微波爐及流理台，平板自助報到免面對面，免費附贈的冷凍牛肉抓飯更被封為「神級美味」。不過也有網友直言「各分店品質落差大」，部分緊鄰大馬路的分店車流噪音明顯，隔音與浴室大小仍有待改善。

即使面對雪國積雪與隔音等問題的挑戰，業者仍計劃在2030年前擴展至200間分店。這股打破「酒店必開車站前」原則的貨櫃旅宿旋風，正改寫日本郊區住宿版圖。

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