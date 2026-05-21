解構日本「浸浴是美德」傳統觀念　公共浴場曾以男女混浴為主流

「日本人喜歡泡澡」，這句話聽起來自然無違和感，因為泡澡習慣早已與「日本人特質」密不可分。仔細研究日本的入浴史，可以發現自明治時期以來，泡澡成為一種美德，整個社會逐漸形成一股「身心乾淨好國民」的風氣。以下專訪《風呂與愛國》作者川端美季（立命館大學生存學研究所特聘副教授），請她談談當時的背景和脈絡。



「不洗澡」現象

2024年春天，「不洗澡圈」（風呂キャンセル界隈）在SNS社群平台上引起廣泛討論，此現象亦在年輕人之間蔚為風潮，指的是「覺得泡澡或洗澡很麻煩」或「不會每天洗澡」的人。川端美季指出，「日文原文中有『取消』之意，表示背後隱含著認為每天洗澡是理所當然」，「這種理所當然的想法從何而來？又是如何形成的？我對這點相當感興趣」。

1854年，隨培里提督來日的畫家W.海涅所繪製的下田湯屋（國際日本文化研究中心藏）

原是男女混浴 東京成全國先驅禁止（了解更多）▼▼▼

許多日本人從小到大被家長叮嚀，要在晚餐前先洗澡，也有許多人在旅行途中，渴望在熱氣𣱣氳的浴缸裏好好泡澡放鬆，而非單純快速淋浴。川端自己在童年時期也曾納悶，為何父母總是熱切地叫她去洗澡。也正因為過去的經驗，讓她選擇以日本人入浴習慣作為研究主題。

我覺得，『入浴習慣』或多或少影響了日本人對乾淨整潔的定義。順着歷史脈絡來看，我想探究這個『日本人是喜歡泡澡愛乾淨的民族』的觀點是如何產生的。

江戶時代，浴池髒污？

自古以來，日本各地皆流傳着人們泡溫泉的傳説。6世紀中期，當佛教傳入日本，各地寺院開始設置浴場及蒸氣室，不只提供給僧侶使用，也開放一般參拜民眾使用。接受參拜民眾佈施的同時，也可累積佛界功德。

後來，開始出現以營利為目的的錢湯（大眾澡堂），到了江戶時代尤為盛行。根據記載，德川家康進入江戶隔年的1591年，出現了第一間錢湯，到了17世紀前半，各個鄉鎮市幾乎都有自己的錢湯。「隨着幕府建立，陸續興建大規模土木工程，吸引許多勞動者聚集。不光是江戶，像大阪、京都等地也隨着都市化發展而廣設錢湯。當時這些錢湯被稱為『湯屋』，以蒸氣浴為主。人們經常來光顧錢湯，因為可以促進排汗、清潔身體、使用後讓人感到神清氣爽。」

江戶中期的儒學者貝原益軒於其著作《養生訓》提到，使用熱水泡澡可促進排汗、消耗精力，對身體有害，不應過度。可以想見當時民眾泡澡頻率之高，已到必須提醒節制的地步。

「石榴口」乃當時湯屋的主流結構，是一種將沐浴區和大浴場以木板門隔開的形式。其中有部分通往浴場的入口門樑較低，必須俯身通過，這是為了防止蒸氣外洩的構造，以保持室內溫度。「石榴口內的浴場光線昏暗，即使浴池裏面有漂浮物，人們也不一定會察覺。而且當時並無供水設備，因此無法頻繁更換浴池的水。」

【延伸閱讀】日本文化｜入屋脫鞋穿鞋也有學問 玄關「凹下去」原來有這些功能（點圖放大閱讀）：

+ 15

男女混浴的規範

江戶時代的湯屋一般都是男女混浴。當時政府基於風紀敗壞的理由，多次修訂相關規範，在1787至1793年老中松平定信的寬政改革下，頒布了「混浴禁止令」。「有人認為此規定的對象是那些在『場末（江戶邊緣地區）』生活的貧困階層的人們。由於當時經常有襲擊米店之類的暴動發生，或許政府當時想藉由規範湯屋來管理那些暴動的主要參與者。」

那些幕末至明治初期來日本的西方人，一方面讚美日本人是擁有良好清潔習慣的民族，一方面則對他們不避諱裸體的態度感到震驚。儘管西方思維是禁止男女混浴的外來壓力，但日本人的混浴習慣卻很難瞬間改變。

明治12（1879）年，東京成為全國先驅，首先制定「湯屋取締規則」，明確規定營業許可制、防火規定、禁止男女混浴等。到了明治時代後期，全國經營湯屋者必須受到法律規範，並由警察機關管理，而湯屋的設施也一併加入現代化的行列。

身體和心靈的「潔淨」

江戶時代的平民百姓會為了洗去身體的污垢而頻繁入浴。然而，入浴的意義不僅於此，山東京傳的《賢愚湊錢湯新話》（1802年）中描繪了年底的湯屋場景，內文提及入浴是洗去積累一年的身體污垢，也象徵洗去了「內心慾望塵垢」及「煩惱執念」。

川端女士說道：

江戶文化歷經三百年的醞釀與發展，逐漸讓泡澡與心靈淨化融合為一。

到了明治時代，泡澡成為一種美德，因此開始有「日本人愛泡澡」的說法。「日本自古以來便有入浴的習慣，無論社會階層高低，人人都會泡澡，但西方的上流社會，未必經常泡澡。因此泡澡是美德，日本人是乾淨的民族——大約從明治30（1897）年起，這樣的說法開始廣為流傳。」

而甲午戰爭（1894至1895年）、日俄戰爭（1904至1905年）的勝利，便有着這樣的時空背景。「小國家身形嬌小的人民，為何能打贏大國俄羅斯和中國（清朝）呢？政治家與知識份子將其歸因於武士道、日本人的民族性、甚至提及泡澡習慣。當時為了反擊歐美那些歧視亞洲人言論的『黃禍論』，每次在談到與歐美比較的話題時，經常會以此說法反駁。」

明治23（1890）年頒布教育敕語，其核心思想為道德教育，目的是讓國民有一致性的道德規範，這也是日本人將清潔與民族性結合的契機。為了讓簡短但抽象的教育敕語能更加深入民心，因此以淺顯易懂文字書寫的《國民道德論》就此崛起。「為了推行以天皇為最高位者的忠君愛國理念，凝聚日本人心靈的『民族道德』為必要手段。一般認為民族道德是建立在民族性的基礎上，因此，民族性變成眾人討論焦點。當大家在討論民族性時，『潔白純淨』被視為一項優點。以武士道為例，當武士的忠貞受到玷污時，他們會切腹以表清白。而自古以來的泡澡習慣，正體現出這是讓身體潔淨的最好方式。」

「主張當身體受到污染，心靈也同樣不潔，並援引神話中伊邪那岐命的故事，當他從黃泉國歸來時，為了消除穢污、驅除不潔，便以水淨身，進行除穢儀式。江戶時代已有去除『心垢』（即心靈上的污穢、沉積物）的概念，我認為有了這層概念，國民比較能夠接受追求身心潔淨的想法。」

家庭衛生管理是主婦的責任

明治37年至昭和20年（1904至1945年）期間，在第一線學校教育使用的國定修身教科書中，教導孩子保持身體整潔與健康，是一件對社會及國家有益之事。另一方面，家庭衛生管理則由主婦負責。

甲午戰爭後，社會提倡「賢妻良母論」，並出版了許多關於家庭經營方針的家政書籍，其中尤其引人矚目的便是關於孩童入浴習慣的記述。日本女性被賦予家庭中傳承入浴文化的角色及培育優秀國民的使命。「從女性爭取人權的歷史脈絡來看，我認為當時部分女性為了證明自己的存在價值，因此主動承擔這樣的任務。她們接受身為『母親』的國家責任，或許可能是間接造成母親『影子勞動（Shadow Work）』（譯註：影子勞動（Shadow Work），指那些不被視為『正式工作』，卻對社會運作不可或缺的無償勞動。）的社會形象及今日根深蒂固的性別問題。」

「成為優秀市民」之公共澡堂運動

日本有引以為傲的入浴習慣，另一方面，在明治30（1897）年後，政府官員和各企業專家們，受到19世紀後期歐美公共澡堂運動的感化。該運動目的是在移民者、勞工、及貧民居住區設置公共澡堂。

在歐美，洗澡同樣與心靈層面和社會階層息息相關。相較於日本是為了『成為優秀國民』，歐美則將之視為『成為優秀市民』的必要條件。

「曾赴海外視察的日本衛生專家們主張，公共澡堂應為社會政策一環，由政府部門設置，並降低使用費。採行政府設置、民間經營的公設民營運作方式，以大城市為優先進行推廣。例如，在大正時期的京都，為了保障自古以來被歧視地區居民的權益問題，設置了公共澡堂，並由該區住民組成的團隊負責經營。不僅可創造區域內就業機會，幫助失業者及生活困頓者，同時也增進自來水設施等基礎建設的改善。」

此外，針對北海道愛奴民族居住地、或沖繩等較少泡澡的地區、以及東亞地區殖民地等地，皆陸續設置公共澡堂。「泡澡被視為乾淨整潔的象徵，也因此變成合理化歧視與同化的手段。只因為愛奴與沖繩民族沒有泡澡習慣，便逕自將他們歸為『不潔』，不在乎他們其實只是擁有不同生活習慣與風土民情的族群，實在太遺憾了。」

在殖民地區，儘管當政者意圖同化該區域，但據說仍然會將日本人和當地人使用的設施分開，刻意區分出來。

「乾淨」代表消除「不乾淨」

川端認為，所謂「乾淨」，是一種持續將偏離「標準」的事物加以排除的過程，亦即去除不乾淨或髒汙等。「我覺得，戰後浴缸逐漸普及於各家庭，每天泡澡也變得習以為常。與戰前相比，民眾更了解清潔規範，並內化成日常習慣，進而演變成理所當然的自然行為。」這種內化的清潔規範，時不時便會展現在日常社會中。例如新冠肺炎期間，民眾更加重視戴口罩和勤洗手，但同時也產生了像是「道德魔人」以及對醫護人員的騷擾等歧視現象。

新冠肺炎初期，曾有政治人物斬釘截鐵地說，日本比歐美國家的感染者和死亡人數較少，是因為『日本人的公民素養高』。這與過去將歷史上的甲午戰爭、日俄戰爭的勝利歸因於日本人民族性如出一轍。

透過入浴與清潔的歷史，我們可以看到關於性別、政治、歧視、邊緣化等各種社會問題，也讓人再次審視那些我們視為理所當然的價值觀。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】