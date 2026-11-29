滑板這項運動今年在香港越來越受歡迎，香港有兩名滑板愛好者早前獲澳洲非牟利藝術機構Big hART邀請，前往澳洲參與獲「澳中基金會」（NFACR）資助的「Skate of Mind」的文化交流活動。他們兩人都不約而同地表示，澳洲行讓他們大開眼界及獲益良多。



運動攝影師馮洛衡（Lawrence）以及滑板導師蘇健俊（Brian）今年8月獲邀前往澳洲約兩星期，分別在達爾文（Darwin）及悉尼（Sydney）與當地好手一同在澳洲的街道和滑板場上進行切磋交流，在達爾文期間亦有教授當地小孩滑板技術。

路人看見表示讚嘆 滑板好手自製場地創意不斷

對他們而言，在澳洲感受最深刻的體驗，是澳洲人對滑板運動的接受程度。馮洛衡指，他們在悉尼將道具擺放在繁忙的街道上玩滑板，兩個小時內均沒有旁人介入，反而有人在言語上表揚及鼓勵他們，期望能看到他們示範更多花式。馮洛衡慨嘆：「假如在香港的街道上做類似的事情，警察和保安還未到，行人可能已經叫我們走開。」

馮洛衡亦對澳洲發燒友製作滑板玩法的創意感到「欽佩」，在本次的澳洲之行，他們發揮想像空間，自製道具或在街上執拾物件，去搭建他們的滑板場，而非僅能玩固定的障礙物這麼簡單：「原來可以這麼自由，有創意地去玩一件事」。

滑板導師蘇健俊（Brian）在澳洲參與滑板交流活動：

運動攝影師馮洛衡（Lawrence）在澳洲交流期間拍下的照片：

認識來自不同地區的朋友 無分國界共同交流

對於兩人來說，這次交流最大收穫是認識到一群澳洲朋友，他們表示來自不同城市的人組成團體去一趟旅行，其實可真正體驗到滑板那種「無分國界」，擁有「共同語言」的氛圍。

他們續指，這次旅程的重點不是單純比較誰的滑板技術厲害：「重點是在過程中，不同國籍的人對於這個文化有多深的體驗，有多喜歡滑板這件事。」並表示當大家喜歡同一樣東西的時候，交流就變得很自然、互相了解和認識，最後和不同人成為朋友。

當地家長願意讓小孩放手接觸滑板運動

作為滑板導師的蘇健俊（Brian），他希望香港能夠多推廣這類型的運動，讓小孩能建立個人身分認同，以及培養個人的精神面貌與特質，而不是一味地服從。（王海攝）

在達爾文，兩人前往當地市區和學校，教授當地小孩玩滑板。沿途有其他小孩感到好奇，兩人亦會即興教授他們。這種經歷讓兩人感到驚奇，蘇健俊表示，澳洲的家長會培養小孩的自主性，去嘗試一項新事物。

全香港滑板協會副主席鍾柏琪指，在滑板於2020年東京奧運成為正式競技項目後，香港的家長開始更願意小孩體驗及學習這個運動，表示在這兩三年來，家長的思想亦開始變得更開放（Open-Minded）。目前在香港約有9至10個，香港政府亦在近年興建了多個滑板場，對香港而言，已足夠使用。

運動攝影師馮洛衡（Lawrence）在澳洲交流期間拍下的照片：

即使如此，馮洛衡認為香港雖然在亞洲地區較為開放，但在面對滑板這項運動時還是較為保守，他續指在香港玩滑板仍然容易令人「缺乏靈感」（lack of inspiration），並解釋香港的公共地方經常寫着「嚴禁踩滑板」的指示，表示處處都是禁令，怎能體驗到這項運動的真諦：「如果你真心喜歡滑板，建議一定要走出去看看」。