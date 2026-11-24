澳洲廣播公司（ABC）11月24日報道，所羅門群島政府已通知中方，2022年簽署的中所安全協議明年4月五年期滿後將不再續約；與此同時，所羅門群島政府將同澳洲簽署新協議。對此，中國外交部表示中方始終尊重並平等對待所羅門群島，強調中所合作不針對任何第三方。



報道稱，所羅門群島總理威爾（Matthew Wale）正率團訪問坎培拉，預計周三（25日）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）簽署新的全面條約。這份新協議涉及約9.8億澳元（約51億港元）援助金，資金會用於免費教育、簽證及安全請求處理等項目。

2026年11月24日，所羅門群島總理威爾（Matthew Wale）率團訪問澳洲坎培拉。（X@PatConroy1）

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示：「我們提出的夥伴關係是持久的、務實的、相互尊重的，它加強了太平洋區域主義，以應對該地區的挑戰。」

根據中所安全協議，中方可在所羅門群島輪換派遣警務培訓小組，並常駐約二十多名中國警務人員。據報道，澳洲一直擔憂中國利用警務在太平洋區域建立安全立足點，洛伊研究所分析員認為所羅門群島此番轉變是澳洲外交重大收穫。

所羅門群島前總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）則警告，有關決定或損害中所關係，威爾政府在國內亦面臨政治挑戰。

中國國務院總理李強2023年7月10日在北京人民大會堂會見所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）。（Reuters）

中國外交部發言人郭嘉昆11月24日主持例行記者會時，有記者問及相關問題。郭嘉昆表示，中方始終尊重並平等對待所羅門群島，中所合作不搞地緣博弈、不搞集團對抗、不針對任何第三方。

郭嘉昆又指，針對外媒關於所羅門群島或將終止2022年安全協議並同澳洲簽署新協議的報道，中方強調，太平洋島國合作應堅持自主發展、開放包容，國際社會應共同支持其可持續發展。