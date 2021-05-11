英女王若駕崩「倫敦橋行動」籌備半世紀將啟動　查理斯何時繼位？

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4月9日英國女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王（Prince Philip）過世享耆壽99歲，英國王室和政府隨即啟動「福斯橋行動」。這是用於王室成員逝世時的代號，而英國女王伊利沙伯二世的代號又是什麼呢？

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今年高齡95歲，是英國在位時間最長的君主。我們希望女王伊利沙伯二世健健康康，如果不出意外她能夠活到2024年的話，那麼她將超過法國波旁王朝的路易十四，成為世界上在位時間最長的君主。

儘管如此，人的生命有限，女王的生命勢必也將走到盡頭，如果英國女王駕崩後，會發生什麼事？

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有看過《王冠》（The Crown）的王室迷應該都有發現，英國王室面對成員去世的情況，都會以特定的代號傳遞消息，像是第一季第二集上演的「海德公園角」，是當年喬治六世去世時的代號。但是在此之後都是以「橋」作為暗示，象徵着來世與今生之間的聯繫。

而英國王室與政府皆有替王室高級成員們的逝世擬定詳盡的計劃，並因應其代號有所行動。象徵菲臘親王的就是愛丁堡世界遺產「福斯橋」，正好與親王的愛丁堡公爵稱號相稱。而代表英國女王的則是「倫敦橋」。女王駕崩，便會展開倫敦橋行動（Operation London Bridge）。

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倫敦橋行動（Operation London Bridge）該計劃最初於20世紀60年代制訂，此後每年更新數次。它涉及政府部門、英格蘭教會、倫敦警察廳、英國軍隊、媒體和倫敦御苑的規劃。 與該計劃有關的一些關鍵決定由女王自己擬定，而另一些決定只能由她的繼任者（目前的法定繼承人為威爾斯親王）在她身後做出。英國《衛報》曾經做出一則報道，帶大家一探究竟「倫敦橋行動」究竟如何進行。點擊大圖了解▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：如果英國女王駕崩後，會發生什麼事？「倫敦橋行動」一項籌備了將近半世紀的計劃】

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