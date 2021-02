哈里梅根得寸進尺對英女王大不敬　公然寸爆王室關係再惡化

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-02-22 09:00

英國哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)宣布卸下王室重要成員身分滿一年,近日和王室的關係不但沒好轉還更趨惡化,白金漢宮發布聲明指兩人不會重回王室公務、之前在各大單位擔任王家贊助人的身分也都會被撤銷、另由其他執行公務的王室成員取代,結果兩人竟是選擇發聲明反擊,表示仍將在王室以外繼續服務大眾,還語帶諷刺指「服務公眾是全球都可以」,針對性極強,讓王室人員傻眼,視為對英女王伊利莎白二世(Queen Elizabeth)的大不敬。

哈里從去年主動宣告要「脫英」就引起軒然大波,也讓自己和梅根在英國形象、人氣皆跌谷底,兩人爭取在美國建立新生活,英國人傾向支持王室、認為他們大逆不道的比同情兩人處境的多很多,而他們在聲明中表示期待逐步在財務上獨立,也激起一堆英國保王派民眾呼籲乾脆剝奪兩人的貴族頭銜,讓他們徹底白手起家,至今英女王雖然被他們三番兩次傷了心,仍然還沒有硬起心腸將他們廢為平民百姓,卻決定拿回他們之前在各單位的王家贊助人身分,包括哈里很在意的一些軍事單位。

哈里早就對自己的英女王奶奶提過,是否可以仍然保留最後這一點點的王家贊助人身分、不要與那些單位徹底斷絕關係,女王的態度也很清楚:沒有讓他予取予求那麼好的事,要就是扛起該負擔的繁重王家勤務與外界的緊迫盯人,要嘛就是自己去找自由但交出所有的王室關係,沒有第3條路可以走。女王本來對孫子、孫媳還沒有完全死心,給了在英國不少民眾眼中看來「很公平」的選擇,哪知道哈里與梅根得寸進尺,想抓住自由的好處又不肯放棄既有的優惠,等到王室決定把話講清楚,又感到顏面受傷,試圖反擊,只有讓彼此愈鬧愈僵。

英國媒體報道,白金漢宮的聲明還給他們留點面子,表示雖然他們不再是王家勤務人員也不具有之前在各單位的王室贊助人身分,卻仍是受到家人關愛的一分子,其實其他貴族心裡哪能沒有疙瘩,哈里與梅根這回真的惹毛了家族中的一堆人,再考量到他99歲的爺爺菲臘親王現在還在醫院,更讓外人難以諒解他的作法。

倒是各方視為哈里「脫英」幕後黑手的梅根,在英國形象已經比曾被全英民眾痛恨的查爾斯王子(Charles, Prince of Wales)之妻卡米拉(HRH Camilla, The Duchess of Cornwall)還糟糕,現在只怕更難翻身。梅根在荷里活打滾過,對於營造公眾形象裡當比哈里更得體,不料這次並沒任何幫助,還弄得自身別想在英國由黑翻紅。

