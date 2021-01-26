拜登就職典禮戴Rolex Datejust被《紐時》批評　其他外媒又點睇？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 14:00

美國總統拜登20日出席就職典禮時，手上戴着勞力士經典款Datejust手錶，市價超過7000美元，紐約時報日前刊出一篇報道，用相對諷刺的口吻比較拜登和歷屆總統的手錶後，遭到許多自由派人士強烈批評，與美國多家媒體不帶評論的報道形成強烈對比。

紐約時報報道，拜登當天戴着藍色錶面的不銹鋼勞力士Datejust款，而美國總統戴着豪華手錶也似乎並不罕見，像是美國前總統艾森豪威爾和莊遜，都擁有勞力士金錶Day-Date，因此這款手錶又被稱為「總統錶」。

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然而，隨着進入網絡時代，這種具有政治權利的手錶已經過時了，且大多數的美國總統和政客似乎都將奢華手錶視為與人民脫節的菁英象徵，因此克林頓戴起了39美元的Timex Ironman電子錶，小布殊則戴上50美元的石英錶Timex Indiglo。

之後奧巴馬也同樣避免使用傳家寶級別的手錶，在擔任總統期間選擇了總部設在底特律的國產品牌Shinola平價表，或者是南加州品牌Jorg Gray的運動手錶，價格不到500美元。

但商人出身的特朗普上任後打破這些規矩，在他任內，又讓豪華手錶回到總統的手腕上，特朗普除了勞力士之外，還戴過江詩丹頓、百達翡麗等奢華手錶。

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紐時指出，拜登選擇的手錶似乎處在豪華和平價之間，但市價逾7000美元差不多等同於十幾張美國紓困支票。另外，拜登也常戴歐米茄（OMEGA）的Speedmaster Moonwatch Professional和 Seamaster Diver 300M，兩者售價都落在5000至6000美元之間。

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霍士新聞報道，在紐時比較拜登與多位前總統的手錶後，引發自由派人士激烈反彈，像是電視節目製作人巴哈爾（Bryan Behar）就痛罵，「在兩周前，由美國總統（特朗普）領導的暴力和白人至上主義團體，導致全美民主處於崩潰邊緣。現在，《紐約時報》卻透過攻擊拜登的勞力士以顯得自己很公正。真是可恥！」。

反觀美國其他家媒體，像是彭博資訊等，則是以較為客觀的立場報道拜登戴勞力士一事，認為勞力士經典款Datejust是任何人的最佳選擇，更何況是美國總統。不只手錶準確又能告知日期，而拜登所戴的款式應是新一代的Datejust，錶圈光滑、帶有小時、分鐘和秒鐘的時間刻度和阿拉伯數字。

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