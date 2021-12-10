Rolex勞力士奪2021超級品牌第1名　Dyson贏蘋果但還是輸給這玩具

ROLEX勞力士近年儼然已經成為錶界最具指標性的巨頭品牌，而且他們在市場上的地位和聲譽不單單只是在鐘錶界，就算範圍拉大到全球各家企業，勞力士的影響力還是很強大；根據英國權威品牌研究與評選組織Superbrands最近公布的消息，勞力士在全球超過3000多家的知名企業中，連續兩年登上消費者超級品牌Top 10榜單中的第一名。



Superbrands UK的CEO Damon Segal表示勞力士能拔得頭籌的關鍵在於他們一直以來都表現出對產品品質和奢華質感的嚴格要求，所以這次他們能繼續蟬聯榜單第一名乃是實至名歸。事實上，最過去十年裏，勞力士也只有一年沒能僅入Top 10的榜單中，可以說是超級品牌中的超級品牌。

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Superbrands這份榜單背後的調查數據來自英國The Centre for Brand Analysis公司所主導的年度消費者品牌調查，他們分別邀請2,500名消費者和2,500名商業專業人士進行初步投票，從152項類別、共計3219個品牌中，分別針對「品質」、「可靠性」、「識別度」等條件進行評比，後續也還有市場行銷專家和TCBA找來的品牌專業人士進行更具參考價值的評估給分。

有關這份超級品牌Top 10的榜單，排名第二的是2020年跌落至的五名的LEGO公司、第三名則是金融服務公司Visa、第四名是前兩年不在前十名位置的英國家電公司Dyson，第五名則是英國知名度很高的衛生紙品牌ANDREX。

從超級品牌的排行中可以發現因為疫情造成的封城效應影響了各品牌在消費者心中的定位，例如有愈來愈多提供線上服務的企業如Netflix、亞馬遜、PayPal和Just Eat都紛紛進榜，另外像是製造疫苗的廠商如輝瑞和AZ也都分別進擊至第46名和第100名的位置。相對來說一些線下通路即使還是可以排入超級品牌的行列中，但是他們的受歡迎度逐漸下滑，例如John Lewis & Partners百貨和馬莎百貨在超級品牌的排名中位置都後退。

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至於Superbrands 2021年公布消費者超級品牌Top 10完整榜單如下：1. ROLEX；2. LEGO；3. Visa；4. Dyson；5. ANDREX；6. APPLE；7. MERCEDES-BENZ；8. 英國航空公司；9. 可口可樂；10. SAMSUNG。

從中可以發現所謂的消費者超級品牌並不一定是出自精品圈，與生活中食、衣、住、行、育、樂有關的品牌只要在前面提到的三項元素中獲得優良評價都可能擠進榜單中，勞力士除了是鐘錶界的代表，同時也是Top 10名單中唯一的瑞士手錶品牌，可見其代表性無庸置疑。

不過要注意的是，這份調查中的對象主要還是英國本地人，因此當中難免會摻雜當地消費者的喜好和對特定品牌的熟悉度（如ANDREX在這份榜單中對我們而言便比較陌生，但他卻能排在蘋果、賓士等知名企業之前，多少帶點在地話的色彩），可因為榜單是跨領域的評比，大致而言還是具有一定的參考價值，而這也再次讓人感受到勞力士放諸全球都吃得開的超狂品牌魅力。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不受炒價和缺貨影響 勞力士依舊榮登2021“超級品牌”第一名】