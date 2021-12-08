Rolex勞力士將會有這些新改變？德勤指出瑞士手錶業未來3大趨勢

英國德勤（Deloitte Touche Tohmatsu Limited）近期發布了一項關於瑞士鐘錶產業的研究報告，內容和瑞士錶隱隱成形的未來趨勢有關，想知道接下來無論是銷售手錶或是收藏手錶有哪些值得注意的重點嗎？繼續看下去就知道⋯⋯



根據德勤公司的調查顯示，瑞士手錶品牌的高階主管們在2021年前三季結束後對於來年整個鐘錶產業前景感到樂觀的比例達到77%——這個數字相較2020年簡直是大翻轉，因為在去年相同時刻訪問瑞士手錶品牌高階主管，他們之中有高達85%的人是對下一年抱持悲觀態度的，由此可知2021年鐘錶業開始由低潮奮起。

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而且瑞士手錶品牌高階主管們由悲觀轉為樂觀不僅僅只是一種抽象的感覺，而是有實質數字佐證的，因為若比較2019年和2021年前8個月的瑞士手錶出口額，會發現今年竟然還比前年疫情還沒爆發時要成長1.7%！不過先別高興太早，因為這些受訪的高階主管他們公司旗下手錶產品往往都是5000瑞郎起跳的高單價手錶，所以前面提到的出口額成長，主要還是跟高級手錶的獲利提升有關，至於瑞士手錶的出口數量實際上是在逐年遞減的，這是因為價格相對親切並屬於入門型的石英錶銷量漸漸不敵智能錶——目前智能錶的主要產地則是在亞洲。舉例而言，石英錶在2010年的銷售額佔瑞士鐘錶產業的28%，到了2020年則直接砍半變成14%，德勤公司的鐘錶專家點出，入門價位產品的銷售下滑對於瑞士鐘錶產業整體的規模會造成負面影響。

除了前述提到的一些瑞士鐘錶產業現況，從這份研究報告中，德勤公司也特別指出有關鐘錶業未來走向三個不可不知的趨勢，以下就來一一窺探它們的究竟。

趨勢1：手錶品牌愈來愈重視二手錶市場

長期以來，多數瑞士手錶品牌都不是很重視二手錶市場，甚至還把它當成是對自家新產品的一種潛在威脅。若是在市道好的情況下，品牌不在乎二手錶市場的確也還算合理，但是在現在，能多開拓事業廣度，對品牌才會更有加分效果。因此德勤公司訪問瑞士手錶品牌高階主管後發現，目前已經有65%的品牌高層正在或有意願從事CPO （Certified Pre-owned，原廠認證二手商品）業務，而且研究報告還顯示如與2020年相比，2021年有意願購買二手錶的人提升了11%之多。

德勤公司鐘錶專家表示目前二手錶市場正在朝專業化和組織化邁進，光在過去幾年中，以些鐘錶集團或零售集團紛紛開始收購線上二手錶交易平台，如歷峯集團併購Watchfinder & Co.、Watches of Switzerland Group也將Analog Shift納入旗下等等，從這些整併動作看來，二手錶的市場的確潛力相當龐大。

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趨勢2：年輕世代對機械錶的興趣遠比想像中高

隨着千禧世代、Z世代（1990年代末葉至2010年代前期出生）逐漸成長懂事，他們對於收藏手錶的興趣也開始表現出來。我們可能會先入為主地以為Z世代生長在穿戴裝置盛行的環境中，對於傳統的機械錶可能沒那麼有Feel，但研究指出，Z世代對機械錶的興趣可能比我們想像中高很多，這一批年輕世代受訪時認為若有約五千瑞郎的預算可以買錶，那他們寧願選擇買一款工藝價值較高的高級手錶，而非在十年之內每年換一只新的智能錶。雖然說現在佩戴智能錶的人數和比例都在增加，可是調查中也發現了約有23%的消費者會同時擁有機械錶和智能錶，再視不同場合或目的變換。

目前多數消費者還是傾向在實體店面買錶，不過已經有將近一半的人表示願意透過電商、社群或線上拍賣等管道買錶，德勤公司指出大部分高級手錶品牌現今透過電商平台所銷售的手錶數量和款式相對而言還是很少，但是由於疫情加速消費者改變習慣，所以品牌們也必須要更仔細觀察市場的脈動，不能輕忽線上銷售的影響力。

趨勢3：市場更注重製錶材質的永續性

在注重環境保育的現代，消費者更希望買到的是對環境友善的產品，他們會想要了解產品原料的來源以及是否合乎道德等層面，這種普遍環保意識的提升也影響到瑞士手錶品牌高階主管的思維，德勤公司的研究指出，目前約有72%的品牌正擴大對永續資源的投資，主要目的自然是為了減少碳足跡，降低手錶生產過程對地球環境造成的負擔。

在談到永續資源時，瑞士手錶品牌高階主管首重道德採購，同時他們也很注重在產品製程和包材中使用的材料是否合乎環保議題。其中有位品牌高層便直接挑明了說，現代的消費者會積極關心手錶使用的皮革、黃金和鑽石等材料產地源自哪裡，因此未來的趨勢之一便是品牌們對於手錶生產過程和供應鏈的資訊也會愈來愈公開透明，以取得消費者對產品的信心與好感。

從以上這三大趨勢可以看到鐘錶市場與過去不同或正在轉變的關鍵，想要成為一名現代的收藏家，那就不能緊抱過去的觀念和習慣不放，試着抱持開放的態度接受新時代思維，玩錶的樂趣也會進階到更豐富多元的境界。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鐘錶業轉變進行式 國外最新研究未來3大新趨勢】