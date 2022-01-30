不是Rolex勞力士　錶盒成交價卻高逾84萬　憑什麼那麼貴？

不久前Phillips富藝斯拍賣行舉辦的The Geneva Watch Auction: XIV拍賣會讓人見識到高級鐘錶收藏市場的活躍程度，尤其具有熱帶面盤的OMEGA歐米茄超霸CK2915-1一舉拍出3,115,500瑞郎（約合港幣2,608萬）的天價，足足超過預估價30倍以上！創下歐米茄手錶最高身價的紀錄。而同場拍賣共有200多件拍品，像是事前就被看好的Philippe Dufour大全套手錶、百達翡麗Patek Philippe 2497白金萬年曆以及Rolex勞力士Deep Sea Special等也都至少有百萬瑞郎的行情；這些手錶能賣到好價錢原本就在意料中，但是有一件拍品以100,800瑞郎（約合港幣84萬）的金額結標就有點讓人驚訝了，因為那是一個空的錶盒，想不到吧！一個錶盒竟可以賣到猶如高級名錶的價格，究竟是什麼錶盒那麼厲害？



這個錶盒基本上就是個木製錶盒，沒有什麼高科技設備，木頭材料雖然應該不錯，但要說可以賣到10萬瑞郎似乎又有點誇張。原來它是一個用來盛裝F.P. Journe套錶的錶盒。若以錶盒的得標價格來看，就算得標者想用這筆預算去買F.P. Journe的手錶也沒問題（大概足以買得到三隻二手的F.P. Journe手錶）。

點圖放大看看這個天價成交的錶盒▼▼▼

這次的The Geneva Watch Auction: XIV拍賣會並非單純只有拍賣錶盒而已，其實錶盒裡面原本裝的五隻錶也都各自被上架競標，結果五隻錶分別以554,400～3,902,000的價格售出，由於手錶深受收藏家青睞，所以就連裝錶的盒子也一起得道升天。不過原本這個錶盒的預估價「也才」CHF 1,000～2,000，雖然還是比一般錶盒貴一些，但它畢竟都是用來裝千萬、上億的手錶之用，所以一、兩千瑞郎這樣的金額還算體面，只是沒想到最後收藏家們似乎有點殺紅了眼，竟然花了高達預估價百倍的價格標下。

光看結果的確有點瘋狂，但是錶盒背後的故事值得再進一步深入了解。François-Paul Journe先生當初在1999年創立同名品牌，他最先製作的作品是一款限量20隻的Tourbillon Souverain à Remontoir d'Egalité “Souscription”。他後來提供20位入手這款錶的錶主一個早鳥福利，讓他們得以優先享有購買F.P. Journe後續作品的權利，結果20位錶主中只有一位接連訂了品牌後續四隻手錶——這五款錶等於是F.P. Journe的開山奠基之作，而這位超級死忠的錶主也理所當然買到的都是編號1號的”Subscription”系列手錶，據知這也是市場上唯一一位擁有Subscription系列大全套的錶主，所以這表示用來收藏這五隻錶的錶盒也是獨一無二的存在。

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時間過得很快，當年入手五隻Subscription系列的錶主年事已高，由於他的孩子無意承接父親的超級名錶收藏，所以錶主才決定把五隻錶連同錶盒交由富藝斯拍賣行進行拍賣，巧的是，錶主希望拍賣收益要捐出一部分給摩納哥肌肉萎縮症防治協會（AMM），剛好這個單位正是另一場Only Watch慈善拍賣會的主辦方，看來錶主過去應該也曾在Only Watch同場競標。

Subscription系列套錶的錶主原本的想法是如果五隻錶都被同一位買家帶走，那麼這個錶盒他會取消拍賣直接送給下一位有緣人，結果事與願違，後來五隻錶分別被不同買家購入，因此錶盒只得繼續照原訂計畫拍賣，而錶盒賣到的10萬瑞郎聽說全部都會捐給慈善機構；至於新買主為何要溢價再溢價出手拿下這個錶盒，相信他是認為有朝一日可以拿回比現在更豐富的回報才做出這個決定的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：為什麼有人花300萬台幣買一個錶盒？】