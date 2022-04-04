盤點世上最貴3隻勞力士　全有這共通點　第1名成交價超乎常人想像

勞力士（Rolex）是很多人心中的極品手錶，他們家的手錶定價在高級品牌中不算特別昂貴，但是品質和耐用性卻是一流，因此當近年運動錶開始成為市場主流後，一舉帶動勞力士手錶的身價持續攀漲，所以原本被視為「國民高級錶」的勞力士，現在也愈來愈讓人感到高不可攀了。雖然勞力士手錶的入手門檻一直在墊高，但是目前如果可以擁有一只該品牌的熱門款，幾乎可以確定它的保值效應，而且還可能在短時間內價格就有感上升。



一般來說，一款不鏽鋼材質的勞力士運動錶定價大概數十萬，視系列和功能不同價格也還會有高低之分，而勞力士鋼錶最有名的三款包括水鬼、Daytona和GMT-Master II等，現在市場行情少說都在14萬以上，尤其Daytona 116500LN更有著衝破28萬的二級市場價值。

如果你覺得鋼殼的勞力士手錶賣到數十萬已經很誇張，接下來的內容可能會超過你的想像，因為迄今為止身價最高的勞力士手錶前三名，價值都遠遠超過百萬，它們並非現役市售的款式，都是已經有一定錶齡的資深手錶，但因為各種因素，致使它們在收藏家心中的價值飆高。

以下就從第三名開始往前倒數，現今最貴勞力士手錶身價排行Top 3，分別是哪幾隻手錶（點圖放大閱讀）▼▼▼

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第3名：Cosmograph Daytona "Ref.6263"（成交金額約547.5萬美金）。Daytona Ref. 6263是在2020年12月12日由富藝斯與Bacs & Russo共同於紐約舉行的Racing Pulse New York Watch Auction展開拍賣。這隻手錶為Paul Newman於1983年與妻子Joanne Woodward結婚25週年時，後者送給前者的禮物，Paul Newman直到逝世前都保有這隻珍貴的Daytona，他持續戴了25年之後，直到2008年臨終前才將這款錶交付給小女兒Claire Newman；後來Claire將手錶拿出來拍賣部份收益捐做公益，最終成交價落在US$ 5,475,000，約合港幣4,265萬。

第2名：Cosmograph Daytona "Ref.6265"（成交金額約593.7萬瑞郎）。1970年代勞力士幫德國一家經銷商特地打造了這款Daytona，它原本為意大利收藏家John Goldberger所擁有，後來在2018年5月12日由富藝斯舉辦的「Daytona Ultimatum」拍賣會中拍賣。在當時類似6265這種手上鍊Daytona的錶殼材質大多是不鏽鋼或黃金，可是這款極罕見地採用白金製作錶殼，搭配原本只有在Oyster Date身上才會出現的白金鍊帶，別具一格。值得一提的是，手錶的錶殼、指針和時標都是白金材質，唯獨錶冠是不鏽鋼材質，因此錶冠的顏色看起來會和手錶其他外部零件有些差別。這隻錶最終以5,937,500落槌，約合港幣5,013萬。

第1名：Cosmograph Daytona ”Ref.6239"（成交金額約1775.2萬美金）。2017年10月26日（依舊是）富藝斯拍賣行舉行的紐約手錶專拍，一款同樣是Paul Newman第二任妻子Joanne Woodward送他的禮物——Cosmograph Daytona ”Ref.6239”獲得收藏家青睞，一舉拍出17,752,500美金的超高身價。這款錶之所以會有這麼好的行情，是因為它是保羅紐曼生前最常佩戴的一隻愛錶，再來錶款本身的設計也有亮點，像是它三眼小錶盤上的刻度字體採用了藝術字字型、而這些錶盤上的刻度末端也都帶有一個方型裝飾，同時它面盤外圍的刻度圈無論是用色或是設計都與一般版有所差別，而翻開錶背還可以看到當年Paul Newman老婆Joanne Woodward委託品牌特別刻上的「DRIVE CAREFULLY ME」（小心駕駛，親愛的）字樣，證明這曾經專屬於Paul Newman個人所有。手錶約合港幣1.38億，除了是目前為止最貴的勞力士手錶，同時也足以躋身史上第二貴手錶的一錶之下、萬錶之上地位。

從以上三款目前最貴的勞力士手錶名單中，可見在收藏家心目中，Daytona佔據了非常重要的地位，而且三款錶只有Ref.6265是貴金屬錶殼，其他兩隻都是不鏽鋼款，但是身價卻還是高得很驚人，因此勞力士手錶除了市場價值高、變現性快等特性，如果愈稀有、愈有話題的款式，也都很有可能出現不輸AP或PP等頂級品牌手錶的頂尖身價。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點世界上最貴的勞力士Top 3 他們都有一個共同之處】