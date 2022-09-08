英女王健康堪憂　BBC一台變直播新聞+主播穿黑西裝戴黑領帶引熱議

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的健康狀況引起醫生憂慮，正接受醫療監察。據英媒報道，英國廣播公司第一台（BBC One）中斷原有播放節目計劃，改為新聞直播，且主播愛德華茲（Huw Edwards）在播報時穿上黑色西裝外套、戴上黑領帶，引發熱議。



BBC中斷了原定的節目播放計劃，改為直播的新聞特輯（BBC News Special），據天空新聞報道，節目會播至當地晚上6時，其後也會是BBC新聞節目（BBC News）。

Huw Edwards presenting whilst wearing a black tie on BBC One. pic.twitter.com/Ltio9k4pEz — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

BBC主播愛德華茲在播報時穿上黑色西裝外套、白恤衫與黑領帶，此引發熱議，天空新聞指，這與英國廣播公司（BBC）對主播在王室成員去世時的著裝要求一致。

《鏡報》（Mirror）其後指，除了愛德華茲，BBC其他主播也換上了黑色西裝。