中日建交50周年｜動盪關係中唇齒相依的經貿關係

今日（29日）為中日建交50周年，有日本智庫早前進行調查，發現約六成七日本民眾不知道這個兩國建交的周年紀念日子。對中日關係感到滿意的日本民眾僅6.1%，逾四成受訪者更表示對《中日和平友好條約》持懷疑態度。

縱然日本民間目前對中國觀感不佳，惟兩國經濟的交流其實在過去多年來發展一直不錯，兩地經濟唇齒相依，如今許多日本企業在疫情下也渴望盡快重新迎來數量龐大且樂於「爆買」的中國遊客，在華日企亦期盼中國早日放寬防疫限制，以促進兩地經貿往來。



在日本，建交50週年未見太多公開的慶祝活動。由於日中近年因領土爭議和軍費開支導致兩國關係日益緊張，近月中國更有導彈落入日本專屬經濟區，東京就此提出抗議。

每年，日本內閣府也會進行外交輿論調查，自1978年日中兩國建交以來，日本民眾對華親近感曾在1980年達到頂峰，約79%日人對中國「感覺親近」，其後一直下跌。2010年及2012年，兩國因釣魚島海域相撞事件及日本推動釣魚島國有化，兩國關係轉差。2016年，兩國領導人恢復會談與互訪，雙方關係一度回暖。自新冠疫情以來，兩國交流中斷加上中美貿易戰、俄烏戰事、修改和平憲法、台灣問題等而再次冷卻下來，兩國間已有三年沒有高層互訪。

日本整體國民對中國的親近感只有約二成感覺親近，但年輕人對華感觀明顯較佳。(Getty)

在去年的調查中，雖然日本整體國民對中國的親近感只有約二成人感覺親近，更有高達八成感覺不親近，但若從不同年齡段來看，值得關注的是年輕一代（18至29歲）對華的友善度最高，多達四成人表示「感覺親近」。有意見認為，這與他們在成長階段，中國已發展成一個經濟大國有關，GDP更於2010年超越日本成全球第二大經濟體，故他們與年長一輩對中國的感觀有所不同，還有這些年輕人從未經歷過戰爭，加上與華流行文化消費的交流也可能令他們的感觀有所不同。

不過，有留學日本的中國留學生坦言，日本社會普遍仍對中國人存在刻板的偏見印象。一方面，富有且受過良好教育的中國人在當地會受到積極的看待，但社會弱勢群體或普通旅客則可能會受到這些負面刻板印象的標籤，「對於只認識在便利店打工的中國人，或來銀座等地區參觀購物的日本人來說，刻板印象可能是中國人說話很大聲、很吵，總不正確地沖廁所，或者他們富有但無禮貌。」

中日半世紀以來，一直有「政冷經熱」的情況。(AP)

半世紀的「政冷經熱」

隨着地緣政治格局的轉變、新冠疫情等因素，日本與中國不論在政治、經濟，以及民間交流都陷入冰封的狀態。然而，在建交50年以來，中日同為亞洲重要經濟體，也是有著悠久交往歷史的鄰邦，兩國的關係經常展現得相當複雜曲折，但在經濟方面卻是不斷向好。

1972年，中日發表聯合聲明，標誌着兩國正式建交。此後，日本援助和投資大量湧入中國，日本製作的動漫、電影和電視劇也吸引了大批中國觀眾，兩國關係進入「蜜月期」。然而，鑑於兩國的領土爭端和二戰歷史的糾葛，讓雙方關係不時陷入動盪。

1989年六四事件後，中國遭到多國制裁，日本約在一年後宣佈將恢復對華政府貸款。1991年，時任首相海部俊樹更在西方發達國家領導人中率先訪問北京。翌年4月，時任中共中央總書記江澤民訪日。同年10月，日本明仁天皇和皇后美智子訪問中國，這是歷史上日本天皇首次訪華。

建交50年來，中日兩國在經濟上的發展密切。(Getty)

過去50年，中國由1972年GDP只有約日本三分一的1,137億美元，至1990年代中，日本的經濟泡沫爆破，自此進入「失落的二十年」，中國卻迎來經濟起飛，並於2010年超越日本，躍居世界第二大經濟體。去年，中國的經濟總量已是日本的三倍有餘。

雖說兩國的經濟發展方向迴異，惟中日的經貿往來卻從不間斷，故兩國間有「政冷經熱」的說法。在建交初期，中日雙邊貿易額只有11億美元，而到2021年已創下歷史新高，達到3495億美元，增長超過300倍之多。

中國已連續15年穩居日本第一大交易夥伴國，雙邊貿易額在日本對外貿易總額中佔比逾20%，日本則是中國僅次於美國的第二大貿易夥伴。而在今年1月1日，中日共同加入的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效，這也是兩國首次建立自貿關係協定。

另一方面，從外商直接投資也能看出，日本商界對於中國經濟發展不斷加碼。日本對華投資有過三次高峰：第一次在1992年鄧小平南巡之後，而後遭遇亞洲金融危機跌入低谷；第二次在2001年中國加入WTO之後，而後遭遇環球金融危機再入低谷；第三次在2012年，隨着中國勞動力成本持續升高，「日本研發+中國生產」模式難以為繼，逐漸回落。即便如此，日本仍然是累計對華投資額最高的國家。

中國國務院總理李克強（右）與日本首相安倍晉三（左二）在2019年於中國成都舉行的第八次中日韓領導人會議會談。(Getty)

除此之外，還有曾持續40年的日本對華政府開發援助（ODA），包括無償資金援助、技術合作、日元貸款），中國在此期間的經濟發展離不開這些助力，可見兩國經濟的關係十分密切。

疫下冀盡快迎中國旅客？

在新冠疫情之前，以中國大陸為首的外國遊客的旺盛消費可謂支撐了日本經濟。隨着疫情令中國遊客無法出國旅遊，給日本各地造成沉重打擊，政府的觀光戰略也被打亂。

據日本觀光廳指出，中國遊客的消費額在開始調查的2010年為2498億日元（約135億港元），到新冠疫情前的2019年擴大到1.7704萬億日元（約960億港元），佔訪日遊客整體消費額的36.8%，是各國和地區中最多，為推升日本國內景氣作出很大貢獻。日本政府堅持疫情前提出的到2030年使訪日客人增加到6,000萬人的目標，但在失去中國這個最大推動力的情況下，有可能不得不調整目標。

日本希望盡快迎來久違的中國旅客。（Getty）

日本《共同社》本月中所進行的全國電話輿論調查結果顯示，岸田內閣支援率為40.2%，較8月的上次調查驟跌13.9%，創去年10月上場以來的新低。內閣不支持率達到岸田內閣迄今最高的46.5%，首次反超支持率。

岸田內閣正試圖以開放觀光挽救日本因為疫情受到重創的經濟，想要恢復新冠病毒爆發前中國觀光客為日本帶來的經濟收益。日本政府10月11日開始放寬邊境口岸對策，這可能成為打開局面的措施，但中國政府堅持「清零策略」，何時能恢復以前的熱度難以預料。

總的來說，儘管半世紀以來中日關係存在緊張時刻，惟兩國在經濟上仍然相互交織。東京國際大學國際關係學部教授河崎真澄表示：「日本有許多戰後嬰兒潮一代對中國和社會主義抱有幻想，同時有想利用日中邦交正常化50周年作為經濟復蘇的關鍵，認為這是振興經濟的契機。」不過他補充，鑑於當前的國際局勢，假如日本繼續依賴中國經濟，最終國家只會越發走入困境。