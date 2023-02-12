麥當勞是被漢堡包耽誤的設計公司？60年海報零失手　重溫一眾神作

眾所周知，麥當勞是一家創意設計公司，每次新出的海報都能讓人驚呼：不愧是設計公司麥當勞！最近，麥記又出手了，又是驚豔四座的程度！



那我們來一同欣賞一下最新的海報。本是平平無奇的穿着高跟鞋站立在街口的女性，但稍微改變一下兩隻高跟鞋的角度，就變成了「M」，也就是麥記的經典LOGO。

講真，這種在生活中找靈感做創意的做法有時會很冒險，如果做的好，確實很容易與大家產生共鳴，但做的不好，就會立馬讓人覺得平平無奇。所以看似稀疏平常的創意，其實背後需要做的努力一點也不少。當然，對於麥記這種設計老手，這種創意設計不在話下，畢竟幾十年的設計公司不是白開的！那麼今天日站君繼續把它經典設計帶給大家。

點擊放大瀏覽是次大獲好評的麥當勞新海報及更多過去神作：

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麥當勞中國的海報，大家覺得怎麼樣？

那麼大家可能很想問了，麥當勞中國難道就沒有好看的海報設計嗎？

日站君這次還真就找到了幾張，大家一起來評判一下設計的怎麼樣（點擊放大瀏覽）：

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麥記60年上千海報，無一失手！

麥當勞開了60來年，全球所有地區加在一起設計了上千上萬張海報，但卻無一失手！在這其中，能出圈的海報設計，都是神級水平！

各位設計師們，設計愛好者們，別花錢找教程了，麥記才是真傳奇！

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