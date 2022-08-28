藝術家把麥當勞青瓜甩到天花板　猜猜賣多少錢？　交收方法更奇特

一根爛香蕉100萬，你還記得這件事嗎？2019年，一根爛香蕉被膠布粘在牆上，一躍成為「天之蕉子」。這香蕉是鑲金？鑲銀？還是鑲鑽？真相是：Sorry，它就是原汁原味原價2塊錢香蕉一根！如今，比這更魔幻的「藝術品」來了——一片麥當勞青瓜。



青瓜， 這樣也行？一片黏在畫廊天花板上的青瓜，要價1萬新西蘭元（約合4.8萬港幣）。這是新西蘭奧克蘭的Michael Lett畫廊中，7月展出的一件讓人咋舌的「藝術品」。這件藝術品表裏如一，名如其物，就叫《Pickle》（青瓜）。沒有別的特別花頭，就是一片普通的青瓜，來自一個芝士漢堡，在麥當勞店買的，還帶着醬汁。

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它的作者是來自澳洲藝術家馬修格里芬（Matthew Griffin）。格里芬經常「皮一把」，其作品風格是「在雕塑、攝影、視頻和裝置作品中將詼諧、幽默與DIY情感結合在一起」。畫廊甚至公佈了麥當勞漢堡的詳細成分，以配合展示。

這件作品是格里芬在現場即時創作的，耗時不超過幾分鐘。動作和力度並不需要任何技巧，整個過程非常純粹，也帶來了許多的快樂。但觀眾們的評論褒貶不一。對於這件作品，網友更好奇的是，天花板是也是藝術品的一部分嗎？咱就問，萬一它掉下來怎麼辦？令人費解的是：「我十幾歲的時候因為這樣做被警察趕出了麥當勞，現在這是藝術？」愚蠢而無用，藝術大概是死了吧……

「這件作品是對真正藝術品的褻瀆，那些花費數小時、數天、數週等時間的人的侮辱。」關於這些質疑的聲音，Matthew的代表機構悉尼美術（Fine Arts, Sydney）的總監Ryan Moore表示：「沒關係，因為這很有趣。」「就像其他藝術家一樣，Matthew的藝術作品用幽默作為一種手段，以質疑人們產生價值和意義的方式。」一旦上升到「價值」和「意義」，這就不是一片普通的青瓜，哪怕再加兩個「0」也沒問題，説不定還會賣得更好。

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如何購買？

就算買家斥下巨資，也買不到這片黏在天花板上的「原品」青瓜。畢竟食物會過期腐蝕，買家得到的是一份指示説明，大致就是甩青瓜的教程。此外買家需要再加4.44新西蘭元的材料費——購買芝士漢堡的錢。好傢伙，這比上面的香蕉還坑爹（網絡流行語，意思是有創意、讓人意想不到），香蕉至少是拿到手的實物，雖然藝術家也説了：爛了概不負責。目前展出《青瓜》的展覽已結束，Fine Arts藝廊並未透露這件作品的去向。

當代藝術，不好懂

在這場名為fine arts sydney的藝術展覽裏，其實還是有很多奇奇怪怪的作品。藝術家Juliette Blightman的作品，是一個假裝會發出聲音的盆栽植物。聲音持續一個小時，不斷循環；普律當絲弗林特的一幅作品掛在牆上，用鉛筆在紙上畫了一個坐着的女人吃香蕉；約納李，他的作品就是一盞燈，名為《在途之燈》；哈尼阿瑪尼奧斯的作品《眼淚》，材料是着色聚氨酯樹脂、水粉、白青銅；另一幅在紙上的小人創作，為名《宇宙》；菲奧娜康納的展覽「門後」，來自於公共廁所門後面的釘子。

總的來説，沒有解説的話，我一個也看不懂這些藝術品所表達的含義。這些當代藝術，可能只能通過無盡的闡釋和製造轟動，來獲取關注了。

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格里芬，多少有點東西

格里芬算是比較跳脱的一個，他一直都是一個諷刺藝術家。他曾經有個作品叫做《除此之外的任何地方》（Anywhere but here）。作品是用一張舊椅子，不穩定地放在一隻陶瓷海豚上，然後一個綠色的氣球被吹風機吹着在上空盤旋，上面寫着「Anywhere but here」，多少有種逃脱現實的感覺吧。再比如，他還創作過一個名為《Aske》的互動作品。用一個紙板圓筒製成，上面有一張眼睛被剪掉的臉。當旁觀者靠近時，乒乓球會從空洞的眼眶中射出來。這個機關是通過連接到吹風機的運動傳感器完成的，使用吹風機的風向上推動乒乓球。的確是驚悚了點，但比一片青瓜有難度多了。

人人都是藝術家

如今，現當代藝術幾乎囊括了一切，「它具有太多含義，以至於不再具有任何意義」。《藝術的故事》作者貢布里希稱：「沒有藝術這種東西，只有藝術家而已。」而德國藝術大師博伊斯又説：「人人都是藝術家。」

而對於《青瓜》是否是藝術，Moore表示：「一般來説，藝術家不是決定某件東西是不是藝術的人，他們是創造和製作東西的人。一件作為藝術品的東西是否有價值和有意義，取決於我們作為一個社會集體選擇使用它或談論它的方式。」

所以，在你看來，《青瓜》是否是藝術呢？在評論區留下的你留言吧！

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