輸入外勞｜日本與香港方向迥異　新政吸引卻恐因一事遭「秒殺」？

香港特區政府昨日（13日）宣布推出特別計劃，就售貨員、侍應生等26個職位輸入外勞。嚴重人口老化、日匯疲弱等影響，同樣面臨勞動力不足問題的日本，當地政府近日於內閣會議亦決定調整輸入外勞政策，好讓該國在全球範圍中更有實力爭搶人才。



日本在現行制度下，作為在留期限上限為5年的「特定技能1號」適用於12個行業，並不得攜帶家屬；「特定技能2號」簽證則可無限續簽，意味着外勞可以永住在日本，並且允許攜帶家屬，包括了建築、造船工業兩個領域。

日前，日本政府宣布把「特定技能2號」範疇擴大至其餘9個行業，包括建築清潔、產業機械及電氣電子信息相關制造業、汽車維修、航空、住宿、農業、漁業、食品製造業以及餐飲業，因此增至總共11個行業，預計本月內正式實施。

據《日經新聞》報道，日本政府以往對於外國人在日居留持慎重態度，大學畢業生及專業技術人員等的在留期限沒有上限，但技能實習資格合計最多只可在日本居留5年，是次政策轉變反映了當地人手短缺問題嚴重。

日本最近就產業機械及電氣電子信息相關制造業、汽車維修、航空、住宿、農業等多個行業放寬輸入外勞政策。(Getty)

除了政府層面外，日本商界近年也有措施應對勞動力不足問題，包括取消員工年齡上限及重新聘用已退休員工，更以「4天工作週加日做5小時」招聘80歲以上長者新員工。當中不乏大型公司如日本最大家電量販店野島電器（Nojima）及拉鍊製造商YKK。

目前，隨着農村人口的老齡化，日本不少農場轉而聘用外國工人，當地許多人力資源公司協助從東南亞等地招募臨時勞工。日本大型人力招聘企業Persol Global Workforce行政總裁Morihiro Tada表示：「公司的目標是，到2026年3月結束的財政年度，新服務將達13億日圓（約7,300萬港元）的銷售額，每月向農場派出約550名外國工人。」日本農業界除了東南亞國家勞工招手外，該公司還希望從印度、尼泊爾和斯里蘭卡等南亞國家招募工人。因此，在新政策下，這些勞工可以赴日長期逗留工作。

其他急需外勞的還包括餐飲業和建築業。對於長期受到勞動力短缺困擾的日本建築業來說，外勞正在發揮越來越重要的作用，在諸如與鋼筋有關的工作，外國人佔到勞動力更達18%，主要是來自越南、菲律賓、印尼和緬甸等東南亞國家。由於日本未來幾年有多個大型建築項目準備興建，輸入更多外勞變得更加急切。

除了引入外勞外，岸田政府一直敦促商界提高工資，以跟上加速的通脹。當局還關注勞動力市場改革，專注於人工智能和半導體以推動增長。

餐飲業、建築業均是日本現時最需要外勞的行業。(Getty)

「一長一短」 日港搶人才有別？

雖說日本和香港兩地最近也出招輸入外勞，惟兩者其實還是有明顯的分別。首先，儘管兩地主要均是針對低技術及非技術勞動力，但香港是以售貨員、侍應生、接待員、收銀員等26個職位作考慮輸入外勞；而日本則主要是從行業劃分，且工人赴日前必須通過技能和日語測試。

從時間上而言，香港輸入外勞為期只有2年，且相關的外勞在港工作期間不能計算在居留時間之內；當中部份外勞甚至有機會於內地居住，每日需跨境上下班。相反，日本的新措施可讓外勞長期居留，更可攜帶家屬。這多少反映了兩地缺人的不同之處，香港主要是缺少低端勞動力，而日本則是整體人口的不足。

由此可見，香港的外勞政策似乎更多是短期的措施，而日本則早於2015年已有策略引入外勞。四年後，日本政府又推出了「特定技能」簽證制度，以便外國工人能夠尋求更好的就業條件。

此外，對比香港有大量高端外國及內地專才不同，據日本政府的數字，外國出生的勞動人口僅佔所有專業人員和高端人才的1%，遠遠低於英國的23%和美國的16%。這多少反映出日本社會的內向型特性。

岸田文雄政府，對輸入外勞和引入外勞的政策明顯與香港日前的計劃方向大有不同。(Getty)

2040年共需670萬名外勞

事實上，作為一個內向和保守的國家，日本在低生育率的情況下對人口的需求，遠較細小開放的香港的人口需求更大。

據《令和2年版高齡社會白皮書》資料顯示，2019年日本總人口超過1.2億，其中65歲以上的人口有3,589萬，佔總人口28.4%。在生育率大減加上人口老化增加，導致日本的勞動人口減少。

受影響最大的主要是依賴年輕勞動力的體力勞動行業，如建築業、旅遊業、養老院護理等領域，這些行業目前很難從本地人口中招聘到足夠的人數。今年3月，日本東京有酒店曾以1,350日圓（約76港元）時薪招聘，雖已算是較高的薪酬但完全沒有人應徵，最終決定改僱用外國人，目前12位員工中就有一半是外國人。估計到2040年，15至64歲的工作人口預計將減少多達1,200萬，屆時該國將需要多達670萬來自海外的工人來彌補勞動力市場的缺口，人才荒問題可謂相當嚴峻。

日圓匯率或是日本吸引人才的「至命傷」？(Getty)

最大的問題是：日圓下跌…

對比港日兩地外勞輸入政策，日本的相關政策雖然對外國人口來說或許更有吸引力。然而，隨着日本鄰國的經濟增長速度加快，以及日圓的疲軟，日本正在失去一些優勢，當地的外勞經已發現，可以匯回國的錢越來越少了。

鑑於韓國、台灣等地也開始加入搶人才，這些地方開始較日本更有吸引力。這兩個市場不僅都能提供高工資，而且與日本不同，兩地均不需要當地語言技能。日本芝浦工業大學建築生產系統教授Hirotake Kanisawa表示：

由於日本還將面臨來自馬來西亞、泰國和新加坡的勞動力競爭，日本別無選擇，只能提供更好的待遇。

特別是，當地的社畜文化為人熟識，加上過去曾發生外勞實習生遭日本同事身體虐待的個案，也可能為該國引入人才帶來一定的負面影響，或使得日本搶人才的成本大大增加。

正如千葉縣一間鋼鐵廠老闆Kenji Kogo表示，其公司多年來受益於外國工人，否則不會蓬勃發展。不過，他直接指出日本輸入外勞的最大問題：「如果日圓和美元之間的差距繼續擴大，我擔心外國工人可能不再願意來這裡。」他期望政府能做些事來糾正日圓下滑的情況，否則像他公司般依賴外國工人的日本公司，未來或將被毀掉。