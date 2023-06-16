松本清專訪｜港人手短缺拖慢開新店　CEO林保範：最難請藥劑師

2022年5月，在日本國內擁有逾3,300間分店的超人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」於新冠疫情下進軍香港，首家觀塘店甫開業即成全城熱話，更引來零售業久違的長長人龍，緩解一下港人的遊日渴求。不怕通關後港人對日本藥妝商品需求減少，香港松本清CEO接受香港01專訪，分享港日兩地經營之別，招聘人手上遇到的難題。



作為剛打入香港藥妝市場不久的日本「過江龍」，松本清香港股份有限公司董事長兼總經理林保範（Yasunori Hayashi）說：「兩地藥妝品市場的差異也頗大，目前日本業界方面已進化至超市的模式，會售賣許多食品；香港現則仍以售賣醫藥品和化妝品為主，而且以萬寧、屈臣氏等本地品牌的店舖為主。」

兩地藥妝店的擺貨方式可謂南轅北轍。林保範解釋，香港一般以品牌為主，每個貨架主要就放某個品牌的產品，故很大程度由該品牌決定如何擺放產品的位置。他補充：「日本則以客人為主，會率先考慮消費者的需要，如在某一產品旁邊擺放什麼產品會較好，即『看到A便會想到B』，盡量以消費者的角度為出發點，方便他們整個購物的過程和體驗。」

林保範表示，受制於請人難及香港的藥品管制兩大難題，公司擴充步伐受阻。(鄭子峰攝)

港人愛日貨 兩地生意皆回升

擺貨的差異或許因香港租金較為昂貴，各個品牌須優先考慮善用每一吋空間，多擺一些貨品。他指出：「大牌子的公司因此可以做出很美觀的貨架，而對於其他擁有好的產品而缺乏資金的公司，我認為這些是松本清的機會，可以透過我們介紹消費者更加需要的產品。」

林保範表示在剛通關的時候，部份日本餐廳和藥妝店的生意的確下跌了一點，「其後隨着不少港人經已外出旅遊一段時間後，情況似乎回復正常，近期我們店舖的每月銷售額均有些增長。」至於日本的松本清，去年12月來自香港的客人數量經已回升至超越2019年同期水平，主要購買醫藥品和化妝品。

「我覺得香港的消費者真的很喜歡日本的產品。」、「尤其是現時通關之後，許多內地顧客也會前來我們的門店購物，我認為這是沒其他地方可比的一個市場，是香港市場的一大特點。」林保範說，松本清香港目前只開了五間門店，仍處於上升的階段，「我們銅鑼灣的分店是旗艦店，店舖的規模是亞洲區數一數二的大。這段時間我們公司上下也很忙碌，時間過得十分充實。」不過，他重申因公司在香港市場仍是剛起步階段，規模還小，故未將本地公司如萬寧、屈臣氏等當作競爭對手。

雖然松本清整體面臨請人困難，但藥劑師是最為短缺的一個職位。(鄭子峰攝)

業務不跌反升 更缺人手

香港各行各業也面對人手短缺的影響，勞動力不足已開始阻礙本地經濟發展，政府急推輸入外勞計劃，松本清也同樣受請人問題影響。「最難請的是藥劑師，因在香港修讀相關專業的人數並不是很多，加上本地藥妝舖數量持續上升，出現大量職位空缺，形成粥多僧少的情況。」林保範認為松本清門店的員工整體上的招聘也存在困難，因為疫情過後，餐飲、旅遊、運輸等多個行業一時間需要大量人手，導致全香港都在搶人才。

「這個問題有機會影響我們開店的步伐，事實上我們的銷售不錯、市場亦對我們的產品有不少需求，但人手不足或許會是拖慢我們開店的主要因素。」他表示，松本清目標是在香港開設30間店，公司已作出許多調整，例如定期檢討薪金，及調整醫療保險方面的福利。

他認為香港可以參考日本多年前面對類似的藥劑師人手荒時的做法。他說：「當時日本政府推出了一個較藥劑師低一些的專業資格以作應對，（他們）管理的藥物會少和簡單一些，或是管理相對安全一點的藥物；由於當時日本有大量老年人口，故這個舉措大大方便了他們在當地的藥妝店購買藥物，並解決人手不足的難題。」

松本清的擺放方式與本地藥妝店不同，主要以消費者的需要作考慮。(鄭子峰攝)

另一大難題是醫藥品的進口比較困難。林保範表示公司一直希望將日本受歡迎的藥品引進香港，尤其是深受港人歡迎的產品，但本港的醫藥品管制十分嚴格，故遇到一定的困難。「主要是因為醫藥品的成份必須要先在本地有所註冊才可進口，惟不少在日本暢銷的藥物皆是比較新的成份，以至當中不少均難以在香港註冊、或需時數年才能完成。」

憑獨家商品突圍而出

林保範表示，單看目前本地藥妝店數量之多，已看得出這個行業的未來前景不會差，但認為長遠而言要視乎特區政府對醫藥品制度方面會否作出任何的改變。 除了本港市場外，松本清也有意進軍澳門市場。

林保範指出，未來希望松本清能成為香港人一想到購買日本的化妝品及補健品時的名字。(鄭子峰攝)

當前，松本清香港還是將發展重點放在開設新店上，預計今年還會多開3間，分別位於旺角、荃灣及元朗，又透露今年內公司會推出本地的會員制計劃。 林保範形容， 香港松本清眼前的目標是要做「日本第一」：「現時香港人如果想買日本食品，第一時間可能想到Aeon、Donki、一田等，我們也希望日後港人想起購買日本的化妝品及補健品時，可以第一時間想到松本清。」

他認為松本清在香港雖也面臨來自日本的同業競爭，但要達到上述目標仍然樂觀，因公司本身擁有強大的商業關係網絡，資生堂、Kanebo、Kose等日本大品牌，其許多產品也是獨家給予松本清出售，能在芸芸日資企業中脫穎而出。林保範並指：「公司目前有20%產品是松本清的自家品牌，屬獨家產品，這也是我們與其他日本競爭對手的主要分別。」