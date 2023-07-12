加拿大救生艇計劃｜2024加拿大最新QS大學排名　這大學是港姐搖籃

不少香港學生都會選擇海外升學，加拿大更是香港學生升學的熱門國家，出國讀書之前當然要做好資料搜集。全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）最新2024年的世界大學排名亦已出爐，想知道加拿大哪10間大學最Top？最熱門的是又哪一科？有興趣的人就繼續看下去啦！



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擁有國際認可的全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS），每年都會發布最新的世界大學排名，今年排名是根據學校的學術互評、師生比例、僱主評價等作為評分基準。當中大學的學術互評是於評分裡佔分最重，為此機構更參考了超過9萬名學者的意見，從而計算出綜合評分再進行排名。

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QS最近亦公布了最新2024年世界大學排名的名單，《開罐Opener》就為大家整合了加拿大Top10大學的排名名單，以及各大學較為熱門的科目，讓有意到加拿大升學的同學們能參考參考，快看看哪間大學排名NO.1！

加拿大Top 10 大學排名

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1. University of Toronto 多倫多大學（全球排名第21名）

熱門科目：金融，人文學科

2.McGill University 麥基爾大學（全球排名第30名）

熱門科目：土木工程，機械工程

3.University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學（全球排名第34名）

熱門科目：電腦科學，醫藥相關科目

4.University of Alberta 阿爾伯塔大學（全球排名第111名）

熱門科目：機械工程，化學

5.University of Waterloo 滑鐵盧大學（全球排名第112名）

熱門科目：電機工程，數學

6.Western University 西安大略大學（全球排名114名）

熱門科目：電腦工程，醫學相關科程

7.Université de Montréal 蒙特利爾大學（全球排名第141名）

熱門科目：商科，化學工程

8.University of Calgary 卡加利大學（全球排名第182名）

熱門科目：工程，商科

9.McMaster University 麥克馬斯特大學（全球排名第189名）

熱門科目：人力資源，護理學

10.University of Ottawa 渥太華大學（全球排名第203名）

熱門科目：公共衛生，生物化學

以上十間大學也培育出不少香港名人，其中Top3的英屬哥倫比亞大學更是港姐搖籃，曾經出過5位香港小姐冠軍，鐘嘉欣、陳瀅也是哥倫比亞大學的校友。有興趣到加拿大留學的同學仔要把握機會報名啦！