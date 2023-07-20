女子世界盃2023｜東道主新西蘭零的突破　揭幕戰爆冷一球小勝挪威

女子世界盃2023決賽周揭開序幕，被看低一線的東道主新西蘭，憑漢娜韋堅遜攻入全場唯一入球，結果以一球爆冷擊敗挪威，取得世界盃決賽周史上首場勝仗。



縱然今早（20日）奧克蘭發生槍擊案，女子世界盃依然如常舉行，由東道主新西蘭對挪威，兩軍在開賽前有默哀儀式，並下半旗致哀，悼念槍擊案中的死難者。

女子世界盃2023開鑼在即 奧克蘭爆槍擊 距離挪威隊酒店僅數百米

新西蘭與挪威開賽前有默哀儀式。（Getty Images）

挪威女足曾經在1995年瑞典世界盃封后，即使近年成績有所回落，今仗面對新西蘭，挪威依然被看高一線。挪威有闊別5年回歸國家隊的射手靴達保（Ada Hegerberg），加上效力阿仙奴的馬琳（Frida Maanum）及巴塞隆拿的恩根（Ingrid Engen），實力不容忽視。

不過，挪威女足在世界盃前夕沒有安排友賽，對上一仗已經是今年4月，從今仗可見，球隊的默契不算好，反而新西蘭的簡單直接踢法更見優勢，兩軍上半場打成0：0平手。

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漢娜韋堅遜一箭定江山，助新西蘭揭幕戰一球小勝。（Getty Images）

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換邊初段，新西蘭前鋒肯特（Jacqueline Hand）右路傳中，漢娜韋堅遜（Hannah Wilkinson）撞射入網，48分鐘意外地先開紀錄。落後一球的挪威嘗試反撲，漢臣（Caroline Graham Hansen）末段遠射中楣，已經是挪威全場最具威脅的攻勢。

挪威女足守將在禁區內被省中手部，球證翻查VAR後吹罰12碼，由效力熱刺的中場比思華（Ria Percival）操刀，只要射入就可奠定勝局，可惜她主射中楣，幸好新西蘭力保勝局，爆冷以一球小勝挪威，取得決勝周史上首場勝仗。