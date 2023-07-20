女子世界盃2023｜澳洲王牌前鋒卡爾缺陣　新丁愛爾蘭奮戰一球僅負

女子世界盃2023開鑼，今屆賽事由新西蘭及澳洲兩國合辦，揭幕戰頭場新西蘭1：0擊敗實力較強的挪威爆出冷門；尾場另一東道主澳洲面對首度晉身決賽周的愛爾蘭，賽前卻傳出隊長兼王牌射手卡爾（Sam Kerr）因傷缺陣的消息。

卡爾缺陣令兩軍實力拉近不少，下半場愛爾蘭守將禁區內推跌對手被罰十二碼，今仗戴上隊長臂章的卡莉（Steph Catley）操刀中鵠，射入全場唯一入球，分組首仗1：0小勝愛爾蘭。



澳洲隊長兼王牌前鋒卡爾因傷未能上陣，對愛爾蘭只能坐在場邊做啦啦隊。（Getty Images）

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澳洲擁有現今最強前鋒之一、效力女子英超球隊車路士的卡爾（Sam Kerr）在陣，主場之利下今屆賽事力求首奪大賽冠軍，對愛爾蘭一仗臨開賽前，卡爾卻親自在社交媒體公布周三（19日）練習時小腿受傷，分組賽頭兩仗均不能上陣，包括今仗對愛爾蘭，及第二仗對尼日利亞。

澳洲並非卡爾一人球隊，隊中擁有不少效力英超的球員，阿仙奴守將卡莉暫代卡爾擔任隊長領軍，主場75784名球迷見證澳洲主場出擊第一戰，打破澳洲的女子足球入場人數紀錄。卡莉和隊友霍特（Caitlin Foord）與今仗對手愛爾蘭隊長麥姬比皆效力阿仙奴，三人由隊友暫變對手。

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同效力英超球隊阿仙奴的澳洲今仗隊長卡莉（左）與愛爾蘭隊長麥姬比（右）由隊友變對手。（Getty Images）

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即使卡爾缺陣，兩軍實力始終有一定差距，尤其首次出戰決賽周的愛爾蘭，開賽初段明顯有點怯場，上半場大部分時間處捱打狀態。澳洲沒有卡爾在前線，彷似失去目標，攻勢縱多但具威脅射門欠奉，上半場只踢成0：0。

下半場初段愛爾蘭犯下致命失誤，守將施華（Marissa Sheva）禁區內魯莽推跌對手，被球證判罰十二碼，卡莉操刀52分鐘為澳洲射成1：0，攻入澳洲場區今屆賽事第一球。澳洲開紀錄後，一度發力狂攻，頑強的愛爾蘭擺出血肉長城陣死守，未再失球，捱至下半場中段趁澳洲體力下降加強攻力，射門被對手一一擋出，多次角球攻勢亦未收效。

麥姬比末段領愛爾蘭瘋狂反擊，可惜未能扳平。（路透社）

比賽末段比賽形勢逆轉，愛爾蘭屢次在澳洲大門前狂攻，補時階段麥姬比近門施射被今仗表現神勇的澳洲門將阿諾（Mackenzie Arnold）快一步擋出，這球才是愛爾蘭今仗首次也是唯一一次中框射門。

愛爾蘭首戰世界盃與強敵澳洲踢得難分難解，終以0：1敗陣卻已贏盡掌聲。相反，澳洲在卡爾缺陣下表現未如理想，下仗對尼日利亞這位王牌前鋒仍未能上陣，必須想辦法改善進攻問題。