李家超訪東盟｜感謝撐港加入RCEP　李顯龍共晉午餐：加強星港關係

特首李家超今日（24日）展開外訪東盟三個成員國的第二日行程。李家超一行與新加坡總理李顯龍會面，李顯龍逐一與特區政府的訪問團官方成員握手和問好，與李家超握手時更形容星港兩地關係十分重要，又指現在疫情過去，社會復常，大家可以恢復正常往來，認為星港要加強關係。李家超又特別感謝新加坡支持中國香港早日加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。



李家超表示，兩人上次會面是在泰國曼谷出席APEC會議，而今次率領約30人代表團訪問，目的是讓雙方建立友誼、加強合作，他又感謝對方款待。兩人會晤大約半小時後，再共晉午餐。



李家超今早先出席由新加坡副總理兼財政部長黃循財主持的早餐會。



預料李家超會與李顯龍等人，討論加強合作及促進兩地關係。代表團亦會到訪當地企業，晚上出席特區政府和貿發局共同主辦的商務晚宴，與當地商界領袖交流，屆時李家超和新加坡副總理王瑞杰將會致辭。

其後，李家超在社交平台發文，指去年11月在曼谷亞太經合組織領導人非正式會議上曾與李顯龍會面，李家超感謝對方當時邀請他到新加坡訪問，又表示很高興今日（24日）再來到新加坡再與李顯龍會面。

李家超續指，香港與新加坡多年來保持密切經濟關係，新加坡一直是香港在東盟最大的貿易夥伴。 他舉例指，2022年，香港與新加坡的雙邊貨物貿易額達4,815億港元（835億新元）。儘管受到疫情影響，2018年以來年均增長率為5.9%。

李家超重申，港府重視與新加坡的長期密切關係，並感謝新加坡支持中國香港早日加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），「我深信兩地的合作會繼續穩步發展」。

李家超率領5位司局長，聯同30位來自工商界的代表團今日繼續東盟外訪第二日行程，明日（25日）上午轉往印尼首都雅加達，星期四（27日）上午轉抵馬來西亞首都吉隆坡，星期六（29日）下午返港。