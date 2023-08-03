全球1200萬女孩被迫童婚　臨危舉報有助逃離厄運

婚姻本應是迎接幸福生活的新開始，但童婚卻剝奪很多發展中國家女孩的教育及童年，令她們從此失去決定自己未來的權利。現時，全球每年有1,200萬名女孩在18歲前結婚，面臨輟學、早孕及家庭暴力等威脅。國際培幼會多年來積極打擊童婚，透過不同的反童婚項目，協助女童對抗童婚厄運，奪回人生自主權。



圖、文：國際培幼會（香港）

基於貧窮、重男輕女的傳統觀念等原因，童婚陋習在全球多個發展中國家盛行，現時約有6.4億名女性在未滿18歲前結婚。根據聯合國報告顯示，縱然各界從多方面積極打擊童婚，實際進度仍相當緩慢，要達成全面消除童婚的目標，恐怕要300年。

每分每秒都有女孩面臨童婚的風險，我們必須加緊步伐，阻止童婚摧毀她們的人生。培幼會多年來堅持在社區裡深耕細作，透過多方面的反童婚項目，成功阻止更多兒童新娘步入禮堂。

1.支持女孩教育 打破貧窮惡性循環

對於不少貧困家庭而言，婚姻是一場擺脫貧窮的交易。女孩出嫁不但能減輕家中負擔，父母更能因此獲得結婚禮金，改善家庭生活。要避免女孩因貧窮步入童婚，教育扮演著關鍵角色。據聯合國的研究發現，在女孩就學率較低的國家，童婚率就愈高，相反，若女孩能完成中學學業，料童婚率能下降66%，而若女孩繼續接受高等教育，童婚率有望下降80%。教育能確保女孩學習就業所需的技能及知識，讓他們順利進入就業市場，打破貧窮的惡性循環。培幼會致力保障女孩的教育權利，透過提供教育援助，如興建學習中心、提供獎學金、書本及學習用品等，讓女孩得以繼續學業，同時亦會為女孩提供職業技能訓練，建立自給自足能力，避免女孩因經濟困難而成為童婚受害者。

因家境貧困及女孩的身份，來自坦桑尼亞的海倫14歲之前從未上過學，每天眼睜睜地看著哥哥們上學讀書，而她卻只能留在家中暗自擔憂童婚厄運降臨。透過培幼會的項目，她獲得校服、學習用品及單車的資助，順利地展開校園生活。「我經常幻想能夠上學讀書，沒想到現時夢想成真，我終於有機會追尋成為教師的夢想。」

來自坦桑尼亞的海倫14歲之前從未上過學，每天看著哥哥們上學讀書。透過培幼會的項目，她獲得校服、學習用品及單車的資助，順利展開校園生活。（培幼會）

2.帶領社區改革 賦權女孩向童婚說不

要從根源上消除童婚，就要改變重男輕女的傳統文化。培幼會致力透過社區教育，向大眾宣揚保障女童權利的重要性，同時灌輸男女平等的觀念，讓父母、教師及青少年等認識童婚禍害，避免更多女孩因重男輕女的觀念而被迫早早出嫁。

在埃塞俄比亞的岩哈拉州及錫達馬地區，培幼會展開了為期五年的「我的人生，我的選擇」反童婚項目，讓女孩認識自身權益，親手改寫自己的命運。13歲的法菲亞（Fethia）透過項目認識童婚禍害，並建立自信成為社區的青年領導，帶領多達30名青少年探討童婚及性別平等議題，讓每個人明白童婚並非女孩的唯一出路，鼓勵她們敢於向童婚說不。

在埃塞俄比亞的岩哈拉州及錫達馬地區，培幼會展開了為期五年的「我的人生，我的選擇」反童婚項目，讓女孩認識自身權益，改寫自己的命運。（培幼會）

「青少年公開討論童婚的禍害已帶來正面影響，很多父母都一改重男輕女的觀念，樂意給予子女平等的機會。社區內童婚情況亦有明顯的下降趨勢，以往每年約有20多名女學生因童婚而輟學，而現時只有少數個案。」

阿比芭（Abeba）代表婦女和社會事務局積極地在社區進行遊說，她分享指：「由於當地童婚文化習俗根深蒂固，起初當我們談起童婚問題，居民都很反感，更會出言侮辱。我們努力不懈地在教堂及社區聚會上與居民交流，終於逐漸改變他們既定的觀念。現時，愈來愈多父母希望女孩能夠繼續學業，而非早早出嫁。」

阿比芭（Abeba）在社區進行遊說，「當地童婚文化根深蒂固，起初談起童婚問題，居民都很反感，更會出言侮辱。我們努力不懈地在教堂及社區聚會上與居民交流，逐漸改變他們既定的觀念。」（培幼會）

3.建立通報渠道 助女孩逃離童婚厄運

未成年女孩面對童婚時，大多都是不知所措，難以鼓起勇氣違抗父母的決定。在社區內建立有效而可信任的通報童婚渠道，就顯得份外重要。德貝圖（Debritu） 於16歲時被逼輟學留家照顧生病的母親，為增加家庭收入，父母更不惜安排她與陌生男人結婚，藉此換取禮金度過經濟難關。透過「我的人生，我的選擇」項目，社區組織協助德貝圖通報警方，讓當局及早介入她的童婚個案，警告德貝圖父母安排未成年女兒結婚屬犯法行為，及時阻止悲劇發生。

「當知道要取消婚禮時，我鬆了一口氣。這次經歷令我更有自信，亦令我決心幫助其他女孩。當女孩面對童婚時，我會向她們分享自己的經歷，讓她們及早向當局通報，堅定地向童婚說不！」

德貝圖（Debritu） 於16歲時被逼輟學留家照顧生病的母親。「當知道要取消婚禮時，我鬆了一口氣。這次經歷令我更有自信，亦令我決心幫助其他女孩。我會向她們分享自己的經歷，讓她們及早向當局通報，堅定地向童婚說不！」（培幼會）

4.支援童婚受害者重返校園 阻止禍延下一代

童婚問題難以在一時三刻全面消除，除了致力阻止童婚發生外，培幼會亦積極為童婚受害者提供援助，包括協助她們重返校園、提供職業技能訓練及健康支援等，建立經濟能力，藉此中斷貧窮的惡性循環，讓她們的下一代免受童婚所害。來自馬里的瑪麗姆（Mariam）在15歲時被父母安排與素未謀面的男子結婚，隨後更輟學早孕生下女兒。她一直不甘於只留在家中務農及照顧女兒，希望能夠繼續上學讀書。在培幼會的「掙開束縛」項目協助下，輔導員、學校校長及教師等積極說服瑪麗姆夫家讓瑪麗姆重返校園，她才能如願繼續學業，追尋未圓的夢。

我至今仍不明白為何父母要逼我早早結婚。現時我只希望能夠完成高中文憑，考入護理學校，繼續追尋自己的夢想。雖然作為年輕媽媽會面對很多困難，但我希望能夠完成目標，並盡己所能阻止更多童婚發生。 來自馬里的瑪麗姆（Mariam）

來自馬里的瑪麗姆（Mariam）在15歲時被父母安排與素未謀面的男子結婚，隨後更輟學早孕生下女兒。(培幼會)

5.倡議政府立法禁止童婚 讓女孩自主人生

打擊童婚仍有漫漫長路，除了在社區內積極杜絕童婚風氣外，培幼會多年來持續在國際間透過游說及倡議，推動各國立法禁止童婚。近年，在國際壓力的推動下，印尼、菲律賓及辛巴威等國家已修定不合時宜的法律，明文規定禁止強逼未成年女孩結婚。

即使困難重重，培幼會亦會堅持向全面消除童婚的目標邁進，盡力拯救每個身陷童婚危機的女孩，讓她們掌握自己的人生，走向憧憬的未來。