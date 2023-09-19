專訪沙特阿吉蘭兄弟：深耕廿年成沙特在華最大私企　看好哪些領域

沙特阿吉蘭兄弟控股（Ajlan & Bros Holding）是中東地區最大的民營企業之一，2022年的福布斯排名，阿吉蘭兄弟在阿拉伯最具影響力家族企業100強中排名第20位。而且早於2000年代初已進入中國，現活躍於投資領域。香港舉行一帶一路高峰論壇期間，香港01專訪了集團創辦人之一、集團副董事長穆罕默德·艾爾·阿吉蘭（Mohammed Al Ajlan）。



由阿吉蘭四兄弟於1979年創立，從一間家庭作坊起家，幾十年來發展成為一個多元化跨國集團，在紡織服裝、房地產、物流和金融科技等多個行業經營業務。沙特等海灣石油國近年積極推動經濟多元化，減少對石油收入的依賴，阿吉蘭的發展也正好配合了國家的經濟藍圖「2030願景」（Saudi Vision 2030）方向。

穆罕默德·艾爾·阿吉蘭指出，2016年沙特啟動 「2030願景」後，集團開始根據國家計劃進行轉型和業務多元化，積極探索新興產業。「目前，我們在中國當地設有四個投資辦事處，對與中國企業進行投資有了更多的了解和見解，並利用我們在沙特和中東及北非地區的網絡，幫助進行本地化和實施。」

中國是阿吉蘭兄弟最為重要的巿場之一，是沙特最早來到中國投資的私營企業，過去6、7年間把超過10間中國企業帶到沙特和中東，集團已在中國眾多領域的龍頭企業合作，包括跟順豐速運達成戰略合作夥伴關係，在沙特合資成立了物流快運公司AJEX，把中國領先的物流技術及服務引進沙特。另外，阿吉蘭兄弟跟中國科技公司威富通（Swiftpass），在沙特合資成立公司「Tiqmo」，推動沙特建構「無現金」社會。

阿吉蘭集團跟順豐速運達成戰略合作夥伴關係，在沙特合資成立了物流快運公司AJEX，把中國領先的物流技術及服務引進沙特。

穆罕默德·艾爾·阿吉蘭表示，他們見證了中國社會在過去幾十年快速發展，「中國對高質量發展的追求與『2030 願景』的經濟轉型目標不謀而合，而中國技術自立能力的提升也孕育了許多在數字基礎設施、金融科技、先進製造、綠色能源等領域擁有尖端技術的有競爭力的中國企業。這些領域與實現 『2030 願景』的進展密切相關。」

本港上周舉行的一帶一路高峰論壇，中東巿場成為了今屆一大主角。穆罕默德·艾爾·阿吉蘭指出，公司意到香港正在努力加強「一帶一路」倡議國家之間的合作，並不斷派代表團前往中東地區尋找機會。他認為，香港的戰略位置以及在金融和專業服務方面的優勢，將使其成為一帶一路倡議的重要參與者。「我們與貝瑞基因公司（Berry Genomics）在香港的子公司Xcelom成立了一家合資企業，向沙特和中東市場推出基因檢測產品。」

而另一較具代表性的是電競方面，早在2019年，阿吉蘭便與騰訊合辦了全球電競賽事「PUBG」旗下的移動明星挑戰賽PSMC。阿吉蘭兄弟控股中國區高管指，沙特一直以來娛樂行業發展有限，現在則是全球對遊戲行業投資最大的國家，而他們集團在過去幾年已投資了5000萬美元在遊戲開發及運營上，他們旗下的Sandsoft已是中東地區第三大的遊戲開發商。

沙特阿吉蘭兄弟控股創辦人之一、集團副董事長穆罕默德·艾爾·阿吉蘭（Mohammed Al Ajlan）認為，香港的戰略位置以及在金融和專業服務方面的優勢，將使其成為一帶一路倡議的重要參與者。（受訪者提供）

他說，集團聘請不少中國籍的員工及專才到沙特工作，雖然當地娛樂較少，而且不開放酒精飲用，但這個國家正高速發展，擁有大量工作機會，全世界的人都來到這裏。「沙特經濟發展得很快，各行各業的機遇非常多，在全球來說，薪酬及待遇也是比較具競爭力的，所以去的人很多。」他又指，沙特政府也在大力發展基建，娛樂及生活風格等產業，相信隨着時間推移，這些生活障礙都不會是問題。

這名高管認為，到沙特投資或發展，第一樣是要尊重當地文化及宗教，並站在對方需求去出發，「投資及經貿關係應是互惠的。中國現在有很強的科技實力，那麽可以結合當地的需求，有目的地、從互惠互利的角度進行合作。」他又建議香港企業如果有意進入當地巿場，可以和當地企業合作，或以合資的方式去進行，因為當地企業往往更了解當地巿場及便利的落地條件。

對於沙特阿拉伯即將加入金磚集團（BRICS），穆罕默德·艾爾·阿吉蘭表示歡迎。「作為一家多元化的國際企業，我們非常重視有意義的國際交流與合作。我們對新的倡議持開放態度，歡迎投資，調動地區資源，加快新興經濟體之間的經濟轉型，以打造一個更快增長的共同未來，真正造福人民生活。」