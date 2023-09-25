整個地中海天氣變得更加危險？　希臘創紀錄降雨和山洪暴發是趨勢

近日，颶風「丹尼爾」（Daniel）在希臘造成毀滅性山洪暴發的畫面，無論從字面上還是從圖像上，都觸動了我們的心。作為一名已完成博士學位並在過去8年裏一直從事山洪研究的希臘人，在我家鄉發生的這一幕幕令人痛心的現實：它嚴酷地提醒人們，我們在當地和全球範圍內都面臨着更廣泛的環境挑戰。



作者：英國格林威治大學水力學與水利工程講師Ioanna Stamataki



這些史無前例的山洪暴發是由9月4日到來的「丹尼爾」風暴引发的降雨引發的，它還影響了土耳其和保加利亞。翌日，希臘Zagora村莊在短短18個小時內降雨量達到破紀錄的754毫米，導致該地區部分地方陷入危機，無力應對。

從這個角度來看，倫敦一年的降雨量約為585毫米，而Thessaly這個地方的降雨量為 495毫米，這意味着在9月5日（周二）的18個小時內，降下了約1.5年的降雨量。想像一下您曾經歷過的最大暴雨，也許是一場持續20分鐘左右的暴雨。現在再想像一下，雨下得那麼大，卻沒有停歇，下了整整一天。

2023年9月9日，希臘拉里薩（ Larissa）皮尼奧斯河 （Pineios River） 水位一夜之間上漲，洪水覆蓋了拉里薩市郊大片地區。 （Reuters）

山洪暴發持續時間短，但強度極大，通常發生在暴雨後的6小時內。普通洪水的發展速度較慢，可以提前預測；而山洪則不同，由於來勢迅猛，讓人措手不及，也很少有實地記錄。

災難性影響

在受災的3個國家中，洪災已造成至少18人死亡，還有許多人在屋頂上避難。停電、停水、基礎設施受損、房屋甚至整個村莊都被完全淹沒。

我問了擅長使用人工智能分析極端事件的巴斯大學的學者安德鲁·巴恩斯（Andrew Barnes），為什麼這次事件如此特殊。他告訴我，整個周二，一個強大的低壓中心在希臘南部形成，形成了一個被稱為「氣旋」（cyclone）的大型旋轉天氣系統。

組合圖片顯示了2022年9月（上圖）和 2023 年希臘洪水之後（下圖）的東帕拉馬斯田地的衛星視圖。（Maxar Technologies/路透社）

這個氣旋從希臘和土耳其之間的地中海和愛琴海攜帶大量雨雲。但它並沒有消散，而是其低壓中心向西南方向移動，在意大利南部登陸，其雨雲帶也向南移動，覆蓋了希臘大陸的大部分地區。

整個地區的趨勢

必須強調的是，山洪暴發不僅限於希臘。事實上，山洪暴發是地中海地區更廣泛的極端天氣模式的一部分，這種模式變得更加強烈和頻繁。

研究人員查閱了地中海地區150年的洪水資料，發現大多數洪水都是山洪暴發，在夏季和秋季發生率最高。在氣候變化和城市化的雙重影響下，該地區特別容易遭受這些洪災。後者加大了洪水易發地區的城市發展，并增加了不透水表面（如道路和人行道），阻礙了地下水的自然吸收。

政府間氣候變化專門委員會關於地中海地區的章節發出警告說，極端降雨事件將會更頻繁地發生，強度也會更大，從而增加山洪暴發的風險。這一警告與2023年西班牙、意大利、土耳其、保加利亞、法國和希臘的山洪暴發記錄相結合，突出表明迫切需要採取積極主動的措施來應對這些與氣候有關的挑戰。

2023年9月9日，希臘中部帕拉馬斯村， 85歲老婦Efrosini Tsiaka的房子被洪水淹沒後，只能躺在架子上休息。（Reuters）

研究正在取得進展

山洪可能很少發生，但其嚴重程度足以引起人們的極大關注。幸運的是，近年來研究取得了長足的進步。我們現在能夠更好地預測山洪何時發生、哪些地區可能易受影響，並實時評估其影響。

我和我的同事正在開展一個項目，該項目將歷史文獻資料與現代水力模型相結合。這樣，我們就可以揭示過去的洪水，更好地瞭解它們帶來的風險，幫助我們為未來設計有效的減災戰略。實際上，在山洪暴發的情況下，一些基本但非常重要的行動可以在下面的海報中找到。

徹底根除洪災在技術上既不可行，經濟上也負擔不起。相反，在更大範圍內，關鍵是要開始識別山洪易發區，尤其是在歷史上發生過山洪的流域。然後，我們應集中精力宣導氣候行動和抗災措施，包括從新建防洪牆等「堅硬」防禦措施到政策和提高公眾對風險的認識。只有這樣，我們才有希望擁有一個更加安全、更具抗災能力的未來。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。