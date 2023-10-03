紐約變成「水鄉」，龍應台們的「良心」呢？

中秋節這天，許多紐約華人叫苦不迭，因為這幾天紐約一直下大雨，讓很多地方變成了水鄉澤國。住地下室的地下室淹水，開商舖的倉庫淹水，連上班族都面臨出行問題，又是一個「難忘」的中秋。



紐約市內地鐵、街道多處淹，城市交通陷入癱瘓。紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）9月29日（中秋節這天）宣布進入緊急狀態。

不只外面是一片壯觀海景，連紐約市區一些民宅也不斷進水。美國一些網友還在網路上惡搞紐約，說可以提供「艦艇出行」服務，有些紐約人還信以為真去跟他們聯絡。

這居然就是公知吹得神乎其神的紐約下水道，全世界最完善的排澇系統。

暴雨導致紐約地區洪水氾濫，9月29 日，美國威徹斯特縣緊急服務部門以橡皮艇拯救受困者。（Reuters）

以前，公知們利用資訊差和話語優勢盡情地神話西方城市，城市排澇就是其重點之一。

明明都是在人間，它們卻要給我們的大腦植入一個天堂般的西方。感謝網路吧，讓我們可以不斷地看到公知編造的神話一個接一個地破滅。

紐約這場暴雨就是其中之一。

還要怎麼誇紐約？大水很清澈嗎？

不過，建議那些誇大紐約大水很清澈的人不要去品嚐。因為這幾年每逢暴雨，紐約下水道因堵塞而導致糞便倒灌的狀況經常發生。

由於惡臭瀰漫，許多有經濟條件的家庭都住進了飯店，等待大水自然退去。

沒錢的，只能忍受「香甜的空氣」。

很多人聽過這句話：驗證一座城市是否發達，一場雨足矣，最好是一場傾盆大雨，足足下他三個小時。如果你撐傘溜達一陣，發現褲管雖濕卻骯髒，交通雖慢卻不堵塞，街道雖滑卻不積水，那麼，這大概就是個先進城市。

這是台灣省作家龍應台說的，她當時是針對大陸城市淹水問題在那裡矯情作態。

「輿論效果」很好，把很多人忽悠得五迷三道，各種反思。

然後，大陸知名人文類雜誌《三X生活週刊》在2018年7月又拋出一篇長文《下水道是城市的良心》

文中引用龍應台的話，再把話題引向紐約。從1865年紐約開闢下水道說起，一直寫到2018年4月，還特別誇讚了皇后區和布魯克林區（偏偏是這次受災最重的兩個區）。

結論是：從防澇效果來看，紐約的下水道系統相當完善，堪稱「良心」，值得學習。

拋開事實不談，文中的紐約下水道就是龍應台們希望我們相信的「良心」。

然而，當紐約「海景」呈現在大家眼前時呢？它們就自覺地「不看不聽不說」。

雖然無力圓謊，但裝聾作啞還不會嗎？因為它們本來就不想陳述事實，而是另有圖謀。

紐約災情如此嚴重，街道幾乎成了河道、地鐵站如人工瀑布、LaGuardia國際機場被淹，航班暫停、公車車裡的水都淹沒腳踝了，民眾只好站在座椅上躲水……政府呼籲「非必要不出門」。

那麼，它的降雨量很大嗎？以紐約近年平均量來看是比較大的（最高229毫米），不過，只相當於鄭州暴雨的三分之一（624.1毫米）

2021年，美國《紐約時報》那些編輯可是天天「心繫」鄭州，各種陰陽怪氣，各種體制問題。

而是這些中版文寫手，更是用心用力地詆毀中國，詆毀鄭州，要利用中國災情來刺激中國網友的情緒。

看了她們的文字，彷彿都能聽到她們對鄭州災情的笑聲。

然而，她們現在正親身體驗什麼叫水鄉澤國，什麼叫被政府拋棄，但她們卻不吭聲了，哪怕她們就在紐約涉水而行。你不覺得這種人的行為跟龍應台很像嗎？是很像，因為都是在為同一個老闆服務的。

根據龍應台的說法，美國第一大城市紐約已經被踢出先進城市行列了。沒想到迴力鏢這麼狠吧？

《紐約時報》不發文批判美國體制問題，就等於問題不存在嗎？紐約排澇問題並不是這兩年才發現的，它是一個日積月累的過程。

2023年9月29日，美國紐約州威徹斯特縣馬馬羅內克郊區，居民在暴雨中穿越洪水。（路透社）

一個世紀下來，無論當年美國多先進，現在的基礎建設已經太老舊了。紐約每次下大雨，布魯克林區和皇后區都是重災區。不下雨，道路也是坑坑洞洞。

但紐約州和紐約市政府就沒有拿出整體解決方案，它們永遠在維修，但永遠無法完成。

紐約不是沒有錢，市政府經常有拿出「維修排澇系統」項目進行招標，但這些公司標到項目後，就開始偷工減料，然後工期一拖再拖，三個月的項目拖成一年是常有的事。

這樣，政府只能不斷加錢，延展合約工期，直到將它們餵飽（完工）。

所以，永遠不能完工是利益最大化的最好方法。

這背後是什麼問題？就是得標企業、政府、議會、聯邦監管機構多方在共同進行利益分贓物。

夏威夷山火釀成逾百人死亡，380多人失蹤，雖然部分人對電力公司及當地政府提出投訟，但未有官員因此被追責下台。（Reuters）

在體制上，以紐約現任市長亞當斯來說，他要做的就是吸收選票，而不是改善基建設施。因為他能否當上市長，取決於選票，而不是能力和責任感。

因此，紐約市政府寧可將錢拿去「收難民、養難民」（中美洲非法移民），拿去支持LGBT項目，也不想投入基礎建設。整個美國都這個德行，夏威夷火災不是剛剛過去嗎，有哪個官員被追責了？

同樣，紐約水災也不會有官員被追責。

紐約水災年年都是靠大自然解決，畢竟靠海。

一任市長四年，一項大型基礎建設往往要八年十年。亞當斯如果費心費力搞基建，政績算誰的？

共和黨要是上來，亞當斯就白忙了，何必要為別人做嫁衣？反過來，共和黨的市長也不想這樣。這已經是一個無解的體制問題。

美國紐約市布魯克林區地勢最低的社區之一霍爾 (Hole)，住戶Mohammed Doha在清理屋內受污染的水。（REUTERS）

還有，當災情發生時，美國有組織的救災隊伍在哪裡？受災民眾自生自滅。

實在說不過去了，就甩鍋給全球氣候變暖，再來點「政治正確」的套話。

美國媒體對本國災情的報導已形成套路：災情不重要，重要的是救出了一隻小貓、一隻小狗……處處充滿著對生命的關愛。

沒事就造謠搞別人，找幾個龍應台之流的人物或媒體去幫它們「工作」。

這次紐約水災，所幸沒有出嚴重死傷的情況。但明年呢？後年呢？危險依然存在。

如果這次是鄭州2021年的降雨量，紐約人能不能逃出去都是問題。

有些「美粉」老是吹紐約百年下水道可以開車通行，同時吹「德國下水道」、「日本下水道」，還有「德國油紙包」（編按：比喻德國人做事嚴謹、負責）也是經典老梗。

其實，它們就是想傳遞一種訊息：西方的必定是科學的、先進的；而中國的必定是野蠻的、落後的。

而且還不允許你說西方的問題，一說就是「比爛」，要不就說「美國城市水災，不等於中國城市水災就可以被合理化」

再怎麼被打臉，它們還是有話術應對。

紐約的華人這兩天在海外短視頻平台上傳了很多自拍的視頻，有說英文的、有說普通話的、有說廣東話的……全是吐槽和質問紐約市的。不知道龍應台她家是不是斷網了，這時，她居然不問紐約的良心在哪裏了。

實際上，全世界各個城市都會面臨天災風險，這是市政無法迴避的難題。關鍵在於擁有資源分配權和調度權的各級政府，有沒有把人民的安危放在第一位。

防災、救災、善後三大環節，可以看出一個國家的凝聚力、戰鬥力、組織力。也只有擁有這種能力的國家，才能屹立於世界之巔！

作者：後沙月光，本文轉載自觀察者網