JPEX｜新平台Jade Power疑用相同程式代碼　背後上市公司曾合作

捲入涉嫌詐騙案的加密貨幣交易平台JPEX，曾公布與上市公司協同通信（1613）合作。《香港01》發現，另一交易平台「Jade Power」的網站，使用JPEX的程式開發介面（API）及代碼。

翻查資料，「Jade Power」的兩名董事，皆為上市公司協同通信（1613）的執行董事及行政總裁。協同通信曾公布與JPEX合資從事虛擬資產活動，但於證監會點名警告JPEX後公布已叫停合作，又稱未參與過JPEX虛擬資產交易平台營運。

《香港01》就事件向協同通信查詢後，「Jade Power」的網站由周四（28日）凌晨起未能連上。協同通信透過公關回覆指，之前已發布澄清公告，暫無任何補充。



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近月開始營運的加密貨幣交易平台「Jade Power」，網站與JPEX的介面相似。（Jade Power網站圖片）

涉及相似 用JPEX API

警方上周三（20日）要求電訊商封鎖JPEX的網站和應用程式後，本地用戶無法正常登入JPEX，需使用VPN「翻牆」才能進入。

不過，《香港01》發現，一個名為「Jade Power」的加密貨幣交易平台，網站與JPEX的介面相似，其應用程式開發介面（API）更與JPEX相同，當中更有「jpex-api-2」的字樣。

「Jade Power」的應用程式開發介面（API）與JPEX相同，當中更有「jpex-api-2」的字樣。（Jade Power網站截圖）

共用同一口號、簡介、檔案名

查閱Jade Power和JPEX的資料，兩者使用同一個口號「Fix The Money Fix The World」（修復金錢、修復世界），簡介都是「the easiest place to buy and sell crypto」（買賣加密貨幣最方便的地方）。就連公司標誌的檔案，也以相同的檔案名「logo192.png」。

公司註冊9月25日改名

「Jade Power」的網站公告頁顯示，該網最早於今年5月27日開始營運。網站持有人是「Jade Power Lab Hong Kong Limited」（前稱JadeP. Excellence Technology Hong Kong Limited），中文名是「綠石卓越科技香港有限公司」，與JPEX曾使用的中文名「綠石交易所」相似。

不過，據公司註冊處資料，「Jade Power Lab Hong Kong Limited」在9月25日起，即JPEX風波爆發後，已更名為「Hong Kong Blockchain Development Company Limited」。

協同通信執行董事兼聯席行政總裁莊天任（Alex Chong）為營運「Jade Power」交易平台的公司董事之一。（資料圖片／林靄怡攝）

董事同為協同通信高層

該公司的董事為韓衛寧和莊天任，二人分別為上市公司協同通信（1613）的行政總裁，及執行董事兼聯席行政總裁。公司於今年5月成立，創辦成員「Radio World Holding Limited」，亦是協同通信旗下全資附屬的英屬處女群島公司。

除持有「Jade Power」網站的公司外，二人同出任董事的「Jade Power Lab Custody Services Limited」（綠石卓越托管服務有限公司）及「J Power Marketing Limited」（協同聯盟市場拓展有限公司），亦分別於9月20日及25日改名，現稱「Hong Kong Blockchain Development Custody Services Limited」及「Hong Kong Blockchain Development Marketing Limited」。

莊天任曾涉足娛樂產業、日本房地產投資等業務，今年5月被委任為協同通信的執行董事兼聯席行政總裁，時間與「Jade Power」交易平台開始營運的日期相近。「Jade Power」的網站宣稱，「致力於獲得任何必要的政府牌照」。

《香港01》就事件向協同通信查詢後，「Jade Power」的網站由周三（27日）晚上起未能連上。（Jade Power網站截圖）

記者查詢後網站無法連線

《香港01》就事件向協同通信查詢後，「Jade Power」的網站由周四（28日）凌晨起未能連上。協同通信同日透過公關回覆指，於9月14日已就有關事件發布澄清公告，一切以公告為準，暫無任何補充，又指若有任何資訊更新，將透過官方發布平台公布

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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宣稱與JPEX合作 股價飆升1.33倍

今年6月，協同通信時曾公布，旗下全資附屬RadioWorld與JPEX、鳳凰國際及JadePower訂立認購及股東協議，藉以由JadePower營運合營企業。JadePower一間直接全資附屬的營運商，於同年5月開始在香港營運虛擬資產交易平台（VATP），又稱營運商擬向證監會申請在香港經營VATP所需的牌照。

協同通信公布合作消息後，股價一度飆升133%。不過，翻查資料，協同通信公布與JPEX合作時，JPEX早已被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」。

▼9月18日 警方交代JPEX案情▼



JPEX出事後割席

至今年9月13日，證監會點名警告JPEX，協同通信於翌日澄清，稱公司未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運。協同通信表示，JPEX曾向JPEX VATP提供若干技術服務，並獲同意採用相似名稱以作營銷用途。

協同通信又指出，6月提出的協議的若干先決條件，並未於限期前達成，和訂約各方磋商後亦未能達成共識，故協議已於同日失效。公司又指，會繼續開拓其VATP業務物色合適的服務供應商及合作夥伴。