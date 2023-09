JPEX｜新平台Jade Power疑用相同程式代碼　背後上市公司曾合作

捲入涉嫌詐騙案的加密貨幣交易平台JPEX,曾公布與上市公司協同通信(1613)合作。《香港01》發現,另一交易平台「Jade Power」的網站,使用JPEX的程式開發介面(API)及代碼。

翻查資料,「Jade Power」的兩名董事,皆為上市公司協同通信(1613)的執行董事及行政總裁。協同通信曾公布與JPEX合資從事虛擬資產活動,但於證監會點名警告JPEX後公布已叫停合作,又稱未參與過JPEX虛擬資產交易平台營運。

《香港01》就事件向協同通信查詢後,「Jade Power」的網站由周四(28日)凌晨起未能連上。協同通信透過公關回覆指,之前已發布澄清公告,暫無任何補充。



近月開始營運的加密貨幣交易平台「Jade Power」,網站與JPEX的介面相似。(Jade Power網站圖片)

涉及相似 用JPEX API

警方上周三(20日)要求電訊商封鎖JPEX的網站和應用程式後,本地用戶無法正常登入JPEX,需使用VPN「翻牆」才能進入。

不過,《香港01》發現,一個名為「Jade Power」的加密貨幣交易平台,網站與JPEX的介面相似,其應用程式開發介面(API)更與JPEX相同,當中更有「jpex-api-2」的字樣。

「Jade Power」的應用程式開發介面(API)與JPEX相同,當中更有「jpex-api-2」的字樣。(Jade Power網站截圖)

共用同一口號、簡介、檔案名

查閱Jade Power和JPEX的資料,兩者使用同一個口號「Fix The Money Fix The World」(修復金錢、修復世界),簡介都是「the easiest place to buy and sell crypto」(買賣加密貨幣最方便的地方)。就連公司標誌的檔案,也以相同的檔案名「logo192.png」。

公司註冊9月25日改名

「Jade Power」的網站公告頁顯示,該網最早於今年5月27日開始營運。網站持有人是「Jade Power Lab Hong Kong Limited」(前稱JadeP. Excellence Technology Hong Kong Limited),中文名是「綠石卓越科技香港有限公司」,與JPEX曾使用的中文名「綠石交易所」相似。

不過,據公司註冊處資料,「Jade Power Lab Hong Kong Limited」在9月25日起,即JPEX風波爆發後,已更名為「Hong Kong Blockchain Development Company Limited」。

協同通信執行董事兼聯席行政總裁莊天任(Alex Chong)為營運「Jade Power」交易平台的公司董事之一。(資料圖片/林靄怡攝)

董事同為協同通信高層

該公司的董事為韓衛寧和莊天任,二人分別為上市公司協同通信(1613)的行政總裁,及執行董事兼聯席行政總裁。公司於今年5月成立,創辦成員「Radio World Holding Limited」,亦是協同通信旗下全資附屬的英屬處女群島公司。

除持有「Jade Power」網站的公司外,二人同出任董事的「Jade Power Lab Custody Services Limited」(綠石卓越托管服務有限公司)及「J Power Marketing Limited」(協同聯盟市場拓展有限公司),亦分別於9月20日及25日改名,現稱「Hong Kong Blockchain Development Custody Services Limited」及「Hong Kong Blockchain Development Marketing Limited」。

莊天任曾涉足娛樂產業、日本房地產投資等業務,今年5月被委任為協同通信的執行董事兼聯席行政總裁,時間與「Jade Power」交易平台開始營運的日期相近。「Jade Power」的網站宣稱,「致力於獲得任何必要的政府牌照」。

《香港01》就事件向協同通信查詢後,「Jade Power」的網站由周三(27日)晚上起未能連上。(Jade Power網站截圖)

記者查詢後網站無法連線

《香港01》就事件向協同通信查詢後,「Jade Power」的網站由周四(28日)凌晨起未能連上。協同通信同日透過公關回覆指,於9月14日已就有關事件發布澄清公告,一切以公告為準,暫無任何補充,又指若有任何資訊更新,將透過官方發布平台公布

宣稱與JPEX合作 股價飆升1.33倍

今年6月,協同通信時曾公布,旗下全資附屬RadioWorld與JPEX、鳳凰國際及JadePower訂立認購及股東協議,藉以由JadePower營運合營企業。JadePower一間直接全資附屬的營運商,於同年5月開始在香港營運虛擬資產交易平台(VATP),又稱營運商擬向證監會申請在香港經營VATP所需的牌照。

協同通信公布合作消息後,股價一度飆升133%。不過,翻查資料,協同通信公布與JPEX合作時,JPEX早已被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」。

JPEX出事後割席

至今年9月13日,證監會點名警告JPEX,協同通信於翌日澄清,稱公司未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運。協同通信表示,JPEX曾向JPEX VATP提供若干技術服務,並獲同意採用相似名稱以作營銷用途。

協同通信又指出,6月提出的協議的若干先決條件,並未於限期前達成,和訂約各方磋商後亦未能達成共識,故協議已於同日失效。公司又指,會繼續開拓其VATP業務物色合適的服務供應商及合作夥伴。