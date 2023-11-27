俄烏戰事導致麵粉昂貴　日本飯糰因此熱銷？

在日本拉麵店遍佈全球之際，下一個進軍全球市場的主食或是日本飯糰。這是因為俄烏戰事推高小麥價格，讓日本三角飯糰異軍突起。



《讀賣新聞》報道，大米生意在日本因人口減少被列入夕陽產業，如今飯糰受到青睞，讓日本農業部看到了曙光，當局還希望將飯糰推廣海外，帶動日本米的海外銷量。

報道指出，日本人對大米的需求在去年大大提高，兩人以上家庭在購買大米的花費是5172日元（約46新元），創下當局糧食統計以來的最高紀錄。

分析指出，飯糰受歡迎原因有二：一、麵包和麵類等主食價格上漲，大米價格保持相對穩定，使得飯糰成了熱銷食品；二、日本的飯糰花樣多，成了緊接拉麵的人氣「快食」。

近年，從日本車站大樓到百貨公司，到處都可看到飯糰店。東京的時尚街澀谷區一取名為「結亭」（Musubi Tei）的飯糰店今年8月開張。飯糰每個售價介於180到360日圓（約合9.4港元至19港元），雖然比便利店貴一點，一天能賣近500個。它使用新瀉縣魚沼市種植的越光米，在陳列櫃裏的飯糰餡料五花八門，有鮭魚、日梅子、酸菜、鱈魚子（魚卵）等配料。

日本飯糰專賣店如雨後春筍般湧現，帶動米銷售。(網上圖片)

食用飯糰便利 深受上班族喜愛

據調查，日本年輕人及上班族是飯糰店常客，其中有六成是女性，而且大多數是常客。當售貨員的麻生由紀就每周光顧飯糰店三次，她告訴《聯合早報》：「以前喜歡買麵包，但現在更常購買飯糰。疫情後，物價飛漲，市面上的麵包價格也提高，覺得專賣店的飯糰分量足，選擇又多。」

據日本電視台節目介紹，東京大冢站前一家人氣飯糰專賣店就很紅火，到了節假日要等待六個小時。其製作的飯糰餡料從海鮮到肉類，還可根據顧客的需求變出1600多種口味。當然，這樣的飯糰價格不菲，加上配料和一碗拉麵不相上下，要價700日元。

日本飯糰專賣店的紅火也引起不同行業投資者的注目。例如，鐵路公司JR東日本子公司投資經營，目前在東京都市區擁有20家門店。另外，飯鍋品牌「象印」也在大阪設賣點，發售「象印銀白飯糰」。

華御結的姊妹品牌OMUSUBI目前在香港已開設４間分店。（毛詠琪攝/資料圖片）

飯糰用料簡單 有望拓展海外市場

日本飯糰不似壽司，不需要生魚片，其基本材料是米，海苔和鹽，是小市民食品。分析認為，日本的飯糰專賣店在海外有機會發展，因為其材料簡單，可作為素食。

日本最早的飯糰連鎖店「Omusubi Gonbei」在日本擁有51家門店，目前已將生意拓展到美國和法國。報道稱，日本飯糰在當地銷量好，一家分店可售出數千個飯糰。該公司的目標是在海外開設1000家門店。

日本農產部自2017年就有了「大米海外市場拓展戰略項目」方案，農業部官員認為，到目前為止，日本大米外銷是因為壽司。如今有了飯糰，開發海外市場的機會估計也將增加。「我們不僅要擴大出口到北美和亞洲，還有其他中東和以素食為主的印度等國家。」

日本飯糰協會代表董事中村佑介也看好進軍海外的前景，他說：「因為飯糰製作簡單，只要小空間就可以拓展，這是飯糰生意的優勢。」