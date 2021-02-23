撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-23 13:36

BNO VISA／BNO居留權／居英權／移民｜BNO VISA「5+1」移民申請，在 1 月已經接受登記，不過先前需要申請人親自到北角簽證中心繳交文件。今日（2月23日）的下午 5 時，大家終於可以經由「UK Immigration: ID Chec‪k」手機 App 上傳文件。打算申請 BNO VISA 的話，可以利用 App 節省申請步驟。

👇👇「UK Immigration: ID Chec‪k」手機 App使用教學👇👇

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BNO VISA 申請的第二方法終於推出，申請人在 2021 年 2 月 23 日，下午 5 時後，可用附生物特徵的護照，如BNO、香港特區護照、或歐洲經濟區(EEA)的生物特徵護照，在「UK Immigration: ID Chec‪k」手機 App 中掃描護照，完成整個申請。透過手機 App 掃描﹑拍攝和上傳身份文件後，申請人就不用到北角簽證中心辦理手續。

「英國移民：身份檢查」（UK Immigration: ID Chec‪k‬）App iOS（按此下載）

「英國移民：身份檢查」（UK Immigration: ID Chec‪k‬）App Android（按此下載）

👇👇BNO VISA 網上申請教學 約10分鐘完成步驟👇👇

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BNO VISA 申請官網（按此進入）

👇👇BNO VISA﹑英國居留權（ILR）﹑入籍英國（BC）申請所需費用（港元價格只供參考，以當時匯率為準）👇👇

家庭申請 BNO VISA

不少選擇申請 BNO VISA 的申請人，都可能打算與家人或伴侶一同申請居留權和移民，BNO VISA 允許申請人及家庭成員，在不同時間入境英國，以「太空人」的方法移民。不過要留意兩點：（一）申請人及家庭成員（沒有BNO）需同時申請；（二）如以「太空人」方式移民，之後入境英國的申請者，或要親自補回5年的居住期要求，才能再申請英國居留權（ILR）。

持有 BNO 的申請人， 可以帶同以下家屬同時入境英國： 1）配偶 2）未婚伴侶 3）18歲以下子女（首次申請時未滿18歲） 4）BNO 國籍持有人的1997年7月1日或以後出生的成年人子女，以及該成人子女的配偶及18歲以下未成年子女 5）其他家庭成員, 要證明高度依賴 BNO VISA 申請人

👇👇BNO VISA 7大重點👇👇

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👇👇BNO VISA 申請人需要達到的 6 項條件👇👇

更詳細了解申請BNO的手續，以及副簽要求？即睇以下文章：

BNO 續領｜BNO移民計劃7大重點更新 附BNO新系統10分鐘申請教學

同場加映：WhatsApp私隱條款死線將至！逾期不接受將被刪除帳號 即睇8條Q&A

WhatsApp 早前因為更新私隱條款，引起用戶「轉會潮」，因反應太過激烈，WhatsApp 把新條款的生效日期推後，不過生效日總會來到，用戶早晚也要面對去留問題。WhatsApp 近日公開不接受私隱條款的話，將會發生什麼情況。想知會否被刪除帳號﹑不接受條款仍能否收訊息等，即點下圖放大了解8條必睇Q&A。

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