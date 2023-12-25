12月25日慶祝聖誕節：歷史證最早或源自公元2世紀？

包括基督徒在內的大多數人都認為，聖誕節起源於異教徒祭祀太陽神索爾（Sol Invictus）、羅馬農神薩圖爾納利亞（Saturnalia）或羅馬人採用的波斯太陽神密特拉（Mithras）的節日。



作者：印尼聖那塔達瑪大學（Sanata Dharma University）講師Martinus Ariya Seta



在學術上，這種觀點也被稱為歷史宗教理論（historical religions theory）。該理論認為，意大利羅馬天主教會於公元336年開始在12月25日慶祝聖誕節，以取代異教徒的慶祝活動。

然而，一些古代手稿和理論顯示，最初的聖誕節慶祝活動甚至早於公元336 年。

確定耶穌的出生日期

公元200年的一些資料明示或暗示了如何確定12月25日為耶穌的出生日期。

羅馬天主教會的著名神學家希波里圖斯（Hyppolitus，公元 170-235 年）在其公元204年的著作《但以理書注釋》（Commentary on Daniel）中提到了耶穌的出生日期。

他說耶穌出生在「伯利恒，西曆1月前8天（12月25日），一周的第4天（星期三）」。

確定耶穌的出生日期是關鍵所在？(Reuters)

在這種情況下，希波里圖斯使用的是儒略曆（Julian calendar），即公元前46年由凱撒大帝引入的陽曆。

但在猶太傳統中，聖人的受孕日期與死亡日期是一致的。早期的基督徒認為 3 月25日是耶穌被釘死在十字架上的日子。

根據這一神學假設，計算表明耶穌的受孕也發生在3月25日。這意味着，耶穌恰好在9個月後，即12月25日出生。這種基於神學的計算方法被稱為計算理論（Calculation Theory.）。

該理論認為耶穌的出生日期與異教徒崇拜太陽神、羅馬農神和密特拉的儀式無關，因為這些異教徒的節日並不在12月25日慶祝。

耶穌誕生日可能是在8月8日、9日或28日，10月19日或22日，或12月11 日。

農神節在12月17至23日之間慶祝。

至於密特拉，沒有令人信服的證據表明它是在12月25日慶祝的。

聖誕節慶祝活動的起源

三份不同的手稿進一步證明了聖誕節是在公元336年之前慶祝的。《宗徒訓誨》（Didascalia Apostolorum）、《教宗列傳》（Liber Pontificalis）和《西奧菲勒斯》 （Theophilus）這些手稿提供了有關早期基督徒的牧靈生活、宗教儀式（禮儀）和教皇姓名的資訊。

《宗徒訓誨》是公元前250年的古籍。文中提到了主顯節（Epiphany）的慶祝活動，即基督向普通人顯現。天主教會慶祝主顯節是為了紀念三位智者造訪伯利恒。

12月25日慶祝聖誕節或許較我們所知道的出現得更早。(Reuters)

東正教和東正教會慶祝主顯節是為了紀念耶穌受洗。主顯節是天主教、東正教和東正教聖誕節的一部分。

《宗徒訓誨》指出，主顯節在儒略曆每年1月6日慶祝。當我們將這一日期換算成西曆（公元1582年至今一直廣泛使用的陽曆）時，主顯節是在12月25 日。

《宗徒訓誨》載有教宗的簡短傳記，其中提到了公元2世紀的聖誕節慶祝活動。經文顯示，教宗聖福祿（Telesphorus，公元125-136年）指示慶祝耶穌的誕辰。文中沒有提到節日的日期。然而，《宗徒訓誨》證明聖誕節慶祝活動的歷史比我們過去所知道的要早。

《西奧菲勒斯》提到12月25日是慶祝耶穌誕生的日子。這段文字表明，慶祝活動是在公元196年之前舉行的，因此，聖誕節很可能在此之前就已經慶祝過了。

上述三段文字證明，聖誕節的起源並非太陽神索爾、羅馬農神薩圖爾納利亞或波斯太陽神密特拉的慶祝活動，基督徒早在公元2世紀就開始慶祝聖誕節了。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。