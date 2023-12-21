從托爾金聖誕書信到那不勒斯女性史詩　2023聖誕假期讀物五選！

【聖誕節2023/書籍介紹/禮物】將近聖誕節，大大小小聖誕派對即將到來，不知道你又準備好禮物作交換了嗎？若然還是毫無頭緒，那或許能參考我們編輯部2023聖誕書單，選出一本好書送出。這次我們將書籍分為兩大類，一部分與聖誕主題息息相關，最適合一邊在冬天啜飲熱巧克力一邊閱讀；另一部分則是長篇小說，可以趁長假期一口氣完成。



聖誕氣氛組

《聖誕節的回憶》書封

名稱：聖誕節的回憶

作者：楚門．卡波提（Truman Capote）

譯者：柯倩華

出版社：遠流



單單提及卡波提名字，讀者可能不算熟悉，但肯定聽過他著作《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany‘s）與《冷血》（In Cold Blood）。不同於他其他小說冷峻口吻，這次要介紹之《聖誕節的回憶》則能看到這位傳奇作家溫暖純真一面。

《聖誕節的回憶》是這位美國傳奇作家童年故事集，收錄〈聖誕節的回憶〉、〈感恩節的訪客〉和〈特別的聖誕節〉三篇短篇小說，以第一人稱寫七歲主人翁巴弟與六十歲老表姊蘇可的聖誕節經歷。巴弟父母離異被寄養到親戚家中，與同住之遠方親戚蘇可成為最親密好友，一起在鄉間放風箏，一同在聖誕節期間向友鄰送出31個水果蛋糕，生活拮据卻溫暖純樸。

楚門．卡波提（Truman Capote）（資料圖片）

〈聖誕節的回憶〉被視為卡波提最迷人短篇之一，故事脫胎於卡波提本人經歷，文字優美如歌，受到各大作家讚賞。村上春樹形容小說是讓人流連難忘「純真的小世界」，更擔任了此書日文譯者，同時撰寫導讀被收錄在中文譯本之中。

《聖誕老爸的來信》

名稱：聖誕老爸的來信

作者： J·R·R·托爾金

譯者： 黃多多及仔仔

出版社：上海人民出版社



J·R·R·托爾金構建之中土世界讓全球讀者著迷，原來他每年更為自家孩子們構建一個聖誕世界。他是四個孩子的爸爸，從1920年聖誕節開始為孩子們撰寫聖誕老人書信，信內甚至有托爾金親自繪製插畫，如此持續二十多年直到1943年。

《聖誕老爸的來信》原版封面

在這些書信中，托爾金從聖誕老人視角講述各種奇幻事跡，譬如馴鹿把韁繩扯斷令禮物四散、北極熊從聖誕老人屋頂摔進客廳、地底洞穴半獸人之間站戰爭等等。故事溫情可愛，被認為是《哈比人》來源。此書暫時沒有繁體中文翻譯，有興趣讀者可以先看上海人民出版社出版之簡體譯本。

《白羅的聖誕假期》封面

名稱：白羅的聖誕假期

作者： 阿嘉莎．克莉絲蒂

譯者： 黃曉鶻

出版社：遠流



介紹完溫馨聖誕節小品，不如換個口味，看看緊張刺激推理小說。白羅是阿嘉莎．克莉絲蒂塑造的比利時偵探，他曾為退休警官，一戰後搬到英國居住開始私人偵探生涯。系列小說貫穿他在英國整個生涯，不少著名作品如《東方快車謀殺案》、《尼羅河謀殺案》等便是以白羅作為主角。

阿嘉莎在出戰火中，也要給白羅一個結局。（《東方快車謀殺案》劇照）

這次案件發生在聖誕節，當時白羅此時正在老朋友強生上校家度過聖誕節，卻發現附近發生兇案。由於友人是當地警政署長，於是他應邀前往辦案。死者是當地豪門李邑家主人西蒙，他被發現在密室書房裡倒在血泊中死去。當他進入凶宅，卻發現這個家族竟無人顯露出悲傷悼念之意，反而互相猜忌，每個人都有殺死西蒙之動機。

密室案件是阿嘉莎．克莉絲蒂拿手好戲，即使能猜到兇手是誰，依然未必能猜出作案手法，讀者不妨試試挑戰自己推理本領。

假期一口氣讀長篇！

《那不勒斯故事四部曲》書封

名稱：那不勒斯故事四部曲

作者：艾琳娜．斐蘭德

譯者：李靜宜

出版社：大塊文化



除了聖誕節主題書籍，長假也是一口氣讀完長篇小說好時機。這次想介紹的是《那不勒斯故事四部曲》套書，分別包含《你是我聰明出色的好友》、《新身分新命運》、《逃離與留下》與《消失的孩子》四本小說。作品讓艾琳娜．斐蘭德成為當今意大利最受推崇作家之一，2016年時代周刊更將她選入「最具影響力100位藝術家」之一。

故事講述艾琳娜與莉拉出生在二次戰後的那不勒斯貧窮郊區，自小形影不離，互相信賴同時暗暗競爭，是閨密也是敵人，是友誼也是戰爭。莉拉聰明、銳利，學習毫不費力，卻被家人阻止繼續求學，後嫁給肉食店老闆；而艾琳娜性格內斂、乖巧勤奮，成績優異卻感覺自己活在莉拉陰影之中，她隨著求學生涯成長為女作家出版小說，但兩人始終勝負難辨。後來在六十六歲那年，莉拉卻突然消失，是她把人生抹除殆盡的計劃一部分，於是艾琳娜將記憶中一切寫下，成為最後一場角力。

兩個貧窮女孩之間有愛，也有隱秘的焦慮與野心，半個世紀友誼將女性內心揭露得一覽無遺，四本小說讀完就好比跟著艾琳娜與莉拉過完一生。若讀完小說還不夠喉，甚至可以打開HBO改編影集系列，同樣大獲好評。

《柏青哥》書封

名稱：柏青哥

作者：李珉貞

譯者：蘇雅薇

出版社：蓋亞



最後一本介紹書籍，同樣是史詩式長篇小說，這次就將焦點移到一個韓裔移民家庭之中。

故事從1910年橫跨到1989年，從二十世紀初朝鮮、二戰前後大阪，一直到東京和橫濱。小說講述在日本殖民朝鮮時期，少女順慈在釜山與日本富商漢水墜入情網，未婚懷孕後才發現對方早有家室的黑道。當時漢水提出包養順慈，她堅決反對，選擇嫁給年輕牧師白以撒，一起前往日本。但其大阪生活並不順遂，當時韓國正被日本殖民，在日朝鮮人飽受歧視，後來丈夫更被迫害入獄。兒子挪亞一生拒絕自己韓裔出生，對外只宣稱自己是日本人，最後卻發現自己生父是漢水；另一兒子摩西則選擇反抗霸凌，在地下柏青哥賭博店殺出一條血路。

小說將移民在異地生存心路歷程娓娓道來，是作者李珉貞花了近十年才完成的作品。作者本身是一代移民，兒時隨父母移民美國，與文末第四代移民所羅門經歷相似，最開始亦是打算從其角度開展小說。後來在大量研究，親自旅居日本訪問在日朝鮮人後，決定將整個手稿推翻，重新從順慈角度開始講述。作者對群像拿捏非常了得，擅長用各種人物描繪出大時代下不同人處境，或者可以算是一種歷史見證。

與《那不勒斯故事四部曲》一樣，《柏青哥》同樣被改編為電視劇，電視劇故事鋪陳方式與小說不盡相同，角色人物之間講韓語時偶爾會使用日語諺語，為小說語言背景作出補充，最適合兩者一起「食用」。