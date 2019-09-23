【一分鐘看世界】中美談判前景？普京soft sell、通俄門有翻版？

早晨，今天是9月23日，星期一。
晴朗的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判過山車
中美副部長級談判結束，一度有指中國官員探訪美國農田，但未幾行程就突然被取消了。雖然雙方仍然發表聲明，強調會面具建設性，或將商議兩國首腦會晤日期。有美國媒體引述消息人士稱，中方作出有關決定是擔心被指干涉美國內政。至於美國總統特朗普的態度依舊難以觸摸，他口風一轉稱不要臨時協議，又批評中國是「世界的威脅」，但是撇除這些表象外，中美的談判桌仍然屹立……（按此閱讀更多）
中美貿戰：中美貿易代表團將於華盛頓舉行高級別的貿易談判。（AP）
波斯灣戰雲密佈 俄羅斯藉機推銷軍備
沙特石油設施受襲後，華府及利雅得政府都將矛頭指向伊朗。美軍增兵至沙特及阿聯酋，稱要阻嚇伊朗；沙特指如果伊朗需為襲擊負上責任，當局將採取必要措施回應；伊朗則展示美英被擊落無人機殘骸，伊朗革命衛隊更警告，將摧毀任何入侵行動。而在這次事件中，看似局外人的俄羅斯也藉機出現，總統普京向沙特提議購買俄製S-400防空系統，試圖輸出軍事武器……（按此閱讀更多）
沙特油田受襲：伊朗在兩伊戰爭39周年紀念日舉行閱兵儀式，展示多種武器。（Reuters）
美國澳洲關係牢不可破？
澳洲總理莫里森對美國展開為期一周的訪問，獲美國總統特朗普高規格接待，後者強調兩國紐帶牢不可破。莫里森則表示，支持美國推動中國進行改革，又稱中國不能享有特權，意味支持華府的對華強硬政策。分析指出，游走中美兩國之間的澳洲現時明顯向美方靠攏，但在經濟上可能對澳洲構成一定風險……（按此閱讀更多）
特朗普被指暗查拜登兒子
美國有傳媒引述情報人員告密，指特朗普7月在與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，8次要求烏克蘭政府調查拜登兒子亨特。亨特在在當地天然氣公司擔任董事，報道指特朗普試圖以軍事援助換取消息。澤連斯基否認事件，特朗普則指報道是政治把戲，重申總統與外國領袖通電無問題；正準備競選美國總統的拜登則指斥特朗普濫權無底線，促請調查……（按此閱讀更多）
日韓旭日旗爭議
日本政府將不會在2020年東京奧運會和殘奧會上，禁止使用被視為日本軍旗的旭日旗。外務省認為，外界有人對旭日旗存在錯誤理解，指該圖案是日本人視為重要的傳統事物。韓國外交部此前以破獲日本和平形象等理由，要求禁用旭日旗，但這次遭日本拒絕後，相信兩國分歧將繼續……（按此閱讀更多）
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