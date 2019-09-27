巴黎三大脫衣舞表演：紅磨坊＋麗都＋癲馬　是藝術還是物化女性？

法國巴黎夜總會三大騷「瘋馬」（Crazy Horse）、「麗都」（Lido）和「紅磨坊」（Moulin Rouge）是當地夜生活的代名詞。紅磨坊騷歷史最久，法國傳統肯肯舞（can-can）更是發源於此，舞者演出維持上身裸露，披着華麗羽毛和金屬片。瘋馬騷則結合裸體、燈光、舞台和布景，頌揚女性之美。麗都騷用舞蹈搭配雜耍、雜技和魔術演出，價位是三大秀中最便宜，但門票也要75歐元左右。

有人批評三大騷物化女性

但也有人批評三大騷物化女性。近年美國荷李活引爆的反性侵與性騷擾的＃MeToo運動席捲全球，擁有雕像般的曲線、衣着光鮮的歌舞女郎和舞蹈員又如何適應呢？

【圖輯】歷史最悠久的紅磨坊脫衣舞 是藝術還是物化女性？（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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三大秀似乎以瑜伽、積極的身材形象和新強調的社會意識概念，以及舞者的表演技術應對。法國巴黎香榭麗舍大道上的麗都夜總會最近試圖將法國傳統歌舞秀改造成21世紀版本。

麗都轉型 推「集中訓練營」

麗都在紅磨坊成立130周年之際，提出「集中訓練營」計畫，由夜總會的藍鈴舞團的男女成員分享他們維持身體素質和健康的秘訣。

瘋馬是麗都年輕且前衛的競爭對手，在堅決否認表演是物化女性的說法後，於今年6月讓世界首位仿生藝術家、以左腳截肢穿義肢表演聞名的維多利亞穆德斯塔（Viktoria Modesta）登台演出。

【圖輯】色彩斑斕而前衛 穆德斯塔的表演及其他瘋馬夜總會的舞者（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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拉丁天堂 要求男性騷肌肉

同時，規模較小的拉丁天堂夜總會在異裝表演、肯肯舞以及使用單輪車的侍應生的香檳瓶雜耍中，要求男表演者裸上身表演，展示他們的肌肉。

太陽劇團前資深成員德貢於2015年爭議性地對麗都秀投下震撼彈，表示他想改變整個表演氣氛。他堅稱：「我想展現女性非物化對象，及藍鈴女孩（Bluebell Girls）正成為舞台主角。」

「不只是裸女」是高級運動員

前芭蕾舞蹈員、帶領麗都嚴格日常制度七名教練之一的艾莉西亞表示：「我們都是高水準的運動員。」她告訴法新社：「在長達100分鐘的表演中，你不能只是個裸女。」

【圖輯】人氣不輸紅磨坊 華麗高貴的麗都表演者們（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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每次登台 都覺自己很強大

藍鈴女孩舞團的英籍「團長」維多利亞表示，她每次登台表演都「覺得自己非常強大」。她說：「這對我們很重要，特別是在展現女性力量的新表演。沒錯，我們是裸露上身，但這是女性形象，美麗且值得慶祝。」維多利亞補充：「我們充滿力量且強大，我們表演時都覺得自己非常強大。這關乎自信，我們都有好好照顧自己。我非常喜歡瑜伽，對體態很有自信，且感覺良好。」

麗都訓練營 分享健康撇步

麗都夜總會也在特定時期開放，讓大眾可以參加他們舉辦的集中訓練營。維多利亞也分享飲食和維持健康秘訣—早餐吃雞蛋多士，搭配菠菜、小黃瓜、芹菜和蘋果打成的冰沙。

維多利亞表示，在每周12場表演中生存的祕密是瑜伽，搭配Pilates和BodyPump（槓鈴有氧），這也是麗都提供大眾集中訓練課程的主幹。參加訓練課程的人們也有機會參與麗都最近節目《巴黎奇蹟》錄製。

麗都夜總會（Lido de Paris）的藍鈴女孩舞團（Bluebell Girls）。（lido.fr）

維多利亞說：「對我而言，無論我們在哪跳舞，跳舞職涯都是我們接受訓練的目的，也是我們所想要的。」33歲的她表示，她從未對成為歌舞團女郎有一絲猶豫，她的一些老師也在早年指出這條明路。「我只覺得歌舞騷和歌舞女郎的世界非常迷人且美麗，值得慶祝。所以，我對此從無一絲猶豫。」

藍鈴創立者護夫 啟發楚浮

愛爾蘭舞蹈員兼舞蹈編導瑪格麗特凱利於1932年創立藍鈴舞團，當時她才22歲。她在德國佔領期間藏匿當時在女神遊樂廳工作、身為無國籍鋼琴家兼作曲家的猶太丈夫。這段英勇事蹟啟發法國著名導演杜魯福（François Truffaut）拍攝電影《最後地下鐵》（Le Dernier Métro）。BBC也以此為背景製作電視影集《藍鈴》。

儘管麗都聲稱「喜愛體態和身體特徵的多樣性」，但舞蹈員必須身高至少175公分，才能成為藍鈴女孩。可是，參加麗都集中訓練營的女性確實有不同體態、體型和膚色。

對許多女性而言，這些課程不僅提高他們的身體素質，還讓他們能夠走上「神話般的舞台」。一名參加者開玩笑說：「機不可失，時不再來。」

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