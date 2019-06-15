【逃犯條例】社運中的性別議題：攻擊女性就羞辱她是「蕩婦」？

反送中條例，從6月9日抗議至今已過六天，前兩天我們看見警民爆發大量衝突，特首林鄭月娥也在晚間發表電視談話，指稱下午的警民衝突為「暴動行為」。 而除了運動現場的衝突以外，我們也看見了部分群眾對女性身體的不友善與羞辱。運動現場，該是個人人為自己相信的價值挺身之餘，同時也能展開和平理性對話的時刻，而不是製造更多對立、歧視、霸凌的場合。

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暮色降臨，香港人好幾個夜晚都不得安穩入睡。

從 2019 年 6 月 9 日開始，超過百萬香港群眾上街抗議《逃犯條例修訂案》（又稱送中條例），參與各平遊行，而香港政府無視民意反對，表示會如期（12日）將條例送進立法會二讀。

大批群眾也在6月12日聚集在金鐘地區，對立法會、特區政府總部以及特首辦公室，發動包圍，並在下午 3 點後，開始衝撞立法會大門鐵馬，雖然一度突破第一道防線，但因警方隨即施放催淚噴霧、豆袋彈逼退人群，產生嚴重警民衝突，也造成周圍道路封閉，立法會便因此宣布《逃犯條例修訂案》的二讀會議不召開。

儘管送中條例的立院程序被群眾阻擋，同日《TVB》播出特首林鄭月娥接受專訪時強調：「送中條例一定要修改，不能讓香港淪為逃犯天堂」，也進一步以「母親養育說」比喻此刻自己與香港群眾的關係。

林鄭月娥表示：

我打個比喻，我是一個媽媽、有兩個兒子，如果我兒子每次都只會吵鬧「我就要這樣那樣」，而我也只是是遷就他⋯⋯我想短時間，我們母子關係會很好；當這個小朋友長大了，卻因為當時的任性，而我去縱容他的任性行為，他就會後悔：「點解當日阿媽唔提我呢？」

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將香港人民的抗議比擬為「孩子氣的任性行為」，也將自己帶入「為孩子好的母親角色」，林鄭月娥此番言論表達了自己堅決通過《逃犯條例修訂案》的決心，送中條例的爭議，看似不會到此結束。

而在抗議事件的運動現場，我們其實也看到了隱含其中的性別問題。

抗議之外，我們看見蕩婦羞辱的社運現場

6 月 9 日當晚，一名女性在抗議過程中遭到警方驅離，目擊者拍下「被兩名警察抬離現場」的照片。事後，一個Facebook專頁貼出這張照片，刻意用後製方式，在女子胸部上加上兩點，並加上文字「找亮點」，營造該名女子「沒有穿內衣」的假象。

此專頁這舉動無疑是公然、暴力地對女性展開身體污辱，不僅偏離了條例的討論，也模糊這場社會運動本該關注的焦點。貼文下方的留言也充滿嘲諷，包含「為女子的父母感到丟臉」、「警方原來是在掃黃」等言論。

而該名香港女性在被惡意攻擊後，也於個人臉書上寫下這麼一段文字：

要如何攻擊一個女性，最簡單的就是以性侮辱。無視她的意志，忽略她的遠景，把焦點放在她的外型和衣著，再從以醜化。會以「上身真空」作理由去嘗試羞辱女性，正正是因為女性在社會中仍是有收好自己身體的責任，上至胸部乳頭，下至大腿腳踝，若不遮蓋好，那就是女性自身的不檢點。然而，到底要穿多少、要露多少，也該是自己決定，而不是由社會所規限。

這場社會運動裡的性別歧視插曲，證明了不管任何場合、國家，女性都可能沒來由的受到惡意言論抨擊。回顧過去在台灣的太陽花學運，也曾有參與女性被拍下照片，事後被新聞節目刊登，節目來賓與主持人公然在節目上對該名女子品頭論足的經驗。

從太陽花學運到反送中條例，我們想問，社會運動現場的焦點，能不能專注在訴求？能不能以理性討論取代嘲弄女性身體？能不能展開更有效且彼此尊重的交流？

而當一個女性參與運動現場，他能不能被尊重與平等地看待？

運動現場，除了是讓當權者看見人民訴求以外，也像面鏡子，映照出不同世代、族群對同個議題的不同角度看法。但無論如何，要展開任何有效討論，都應該是理性、平等的。拿女性的身體做文章，對於運動無益，更是歧視、嘲笑與惡意中傷，是漠視女性作為一個人，上街爭權的權益。

運動現場，我們需要的不是製造更多對立，也不是將耳朵嗚住拒絕溝通，更不是對特定族群施以不同程度的霸凌與羞辱，我們期待這該是個人人參與，為自己相信的價值挺身之餘，同時也能展開和平理性對話的時刻。

此刻《女人迷》在台灣，望香港一切順遂，望香港人民平安。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：撐香港，也撐性別平權！「反送中」現場，被蕩婦羞辱的女性】