【權力穿搭】細數YSL、Armani西裝　時光倒流展現女性陽剛美態

裙子和褲裝,曾經在女性之間分開兩個派別。前者所代表的陰性特質,與後者所代表的陽剛特質,在1980年代的女性主義者之間、女性勞動力之間,成為一個「必須二擇其一」的關鍵問題。 女生可以穿褲子早已不是稀奇事情,多得 Coco Chanel;而女性需要穿起西裝上班,亦不再是職場的必須,雖然女性西裝外套和褲裝曾經風靡一時。讓我們看看關於女人和衣服在1960年代到2010年代的演變,以及女人如何通過衣服來與世界「談判」。

Power Dressing

曾經,「褲裝」(Pantsuit)是讓女性在職場上取得與男性競爭的入場券。在1960至80年代,女性流行以「權力穿搭」(Power-dressing)將女性特質移除或減到最少,不少時裝品牌也設計出經典的中性設計,至今依然為人津津樂道。

1966年,YSL推出給女性的Tuxedo、名為「Le Smokin」的西裝 ,靈感來自男性的吸煙外套,質地採用絲質,也因此女性可以在社交場合、街道上,穿着「Le Smokin」抽煙而不用弄得滿身煙灰。「Le Smokin」 意味着女性將更加投入於社交活動、隨時走動不被限制、參與社會甚至晚上在街道上點起一支香煙,享受屬於自己的時間。

1975年一幅由Helmut Newton操刀的經典的攝影作品中, 我們看到一名穿着 「Le Smokin」 的女性與一名裸體的女性,仿佛在宣示:「男性可以穿西裝和大口抽煙,為何我不可以?男性可以跟女性調情、挽手共步,為何我不可以?」

1960年代,YSL為女性設計的「踢死兔」為當時時裝界注入革命性的創新思維,按圖看看Le Smokin是一套怎樣的西裝▼

1980 年代:陽剛當道,再見女性特質

1980 年代,女性的「權力穿搭」達到巔峰,職場女性在服裝上「飾演」着男性,以服裝獲得「象徵性陽具」和提升競爭力。 最具代表性的一系列視覺紀錄,相信是「超模第一代」、既是同性戀又拒絕自己被定型的Gia Carangi,她穿着Giorgio Armani的褲裝,在廣告中自信、強悍的模樣。Giorgio Armani的褲裝將女性的身材曲線掩蓋,徹底將「女性特質」從衣服移除,讓女性顯得進取和強硬。

「看起來更認真也會被認真看待」也許是當時職場女性穿着褲裝的原因,氣質越中性、越陽剛,也意味着越能成功。在1972至1985年,女性在美國勞動力中的比例達到49%,而任職管理階層的女性也翻倍,由20%升至36%。權力穿搭和掩蓋女性特質,在那個年代,某程度上幫助女性在工作上獲得成就,這也多得社會和職場對於陰柔、女性相關特質的偏見。

以褲子代替裙子、以清寡顏色代替圖案和鮮豔顏色、以厚墊來偽裝自己有一雙寬闊的肩膊,讓女性看起來「更嚴肅」、「更有野心」和「更有能力」,換言之,「權力穿搭」是女性偽裝成男性好讓她們被看作男性來看待的手段。聽起來,非常矛盾,究竟是女性通過中性服飾獲得了力量,還是女性和女性特質依然被視為次等?

2010年代:褲或裙,女性選擇的表達手法

在 2010 年代,「褲裝」、「肩膊厚墊」這些陽剛元素的流行程度已經大不如前。例如在Givenchy的2018年春季系列,創意總監Clare Wright Keller設計出不一樣的「權力穿搭」,當中並沒有傳統的「褲裝」,也沒有一味「去女性化」的西裝,但有修腰和露肩的裙子。也許女性想獲得尊重、想看起來認真而且確實地獲得力量,並不一定要把自己倒模成為另一個性別。

政界中,我們看見英國首相Theresa May對於豔麗鞋子的熱愛,由紅唇圖案到豹紋圖案都一直出現在公眾場合,打破了女性政治人物穿著的「悶板」規則,如果全身黑色的話定必加上彩色絲巾,而紅色、黃色亦會大範圍地穿著,英國版的Vogue更集合過她1996至2017年的政治生涯服裝,可以見到她從一而終地沒有拿掉過女性化的鞋子、顏色和裙子。烏克蘭極具爭議性的前總理Yulia Tymoshenko的美豔形象與其鐵腕手段、「濫用職權」的醜聞形成強烈對比,一頭盤起來的金髮原來是她自己一手包辦。

不過這並不代表褲裝已經沒有其充權的象徵意義。英國首位有黑人血統的王妃Meghan Markle,素來不跟傳統的皇室dresscode,例如用有肩帶的手袋而非手拿包,讓她可以與群眾握手,與凱特王妃和英女王的「距離感」區別起來。而她多次身穿褲裝出席公眾場合露面,某程度上是對約定俗成的裙子抗議。作為第一位非白人王妃、一個曾經離婚的女性,Meghan Markle的皇室婚姻以及之後的現身都是焦點,而通過褲裝這無聲的表達手法,她獨立又不怕批評的女性力量,也清晰地展現出來了。

褲裝、肩膊厚墊……這些「陽剛元素」己經不再流行?按圖看看女政客們的現代化穿搭▼

在 #MeToo 之後的 2018 年金球獎,一眾女演員曾經以黑色褲裝來抗議影圈的性侵和性騷擾事件,包括演出《The Crown》飾演英女皇的Clarie Foy,以及演出過《Thelma & Louise》的著名女演員Susan Sarandon。

2018 年的康城影展上,三位性格形象鮮明的演員都不約而同地穿上褲裝,有公開女同志身份、打扮中性不羈的Kristen Stewart,有曾經演出《Blue is the Warmest Color》和《The Lobster》的法國女演員Lea Seydoux,還有家傳戶曉的、曾經出演《Ocean's 8》和《Carol》的Cate Blanchett。她們自身的女性魅力和性格特質沒有被掩蓋,不論是配搭白色背心在裏面也好、飄逸罩衫也好,還是修腰粉色設計也好,我們都看到她們獨有的光彩。

按圖看看上述女星們的「Power Dressing」▼

真正讓女人感到有力的服裝,是什麼?

也許「褲裝」和陽剛的元素在 1980 年代,像是強行要女人成為男人一樣,但在 1960 年代 「Le Smokin」 外套的出現,反映的並非是女性需要不做女人,而是設計師那個「女人終有一天可以享有平等對待」的渴望。真正的進步,需要時間去學習,每一個年代看「權力穿搭」,我們都有不一樣的看法。

而現在和未來,女性通過衣著去獲得力量,不再是在「陰柔」和「陽剛」之間遊走,近年來冒起的身體自愛主義(Body Positivity),提醒了大家對於大碼女性的時尚追求;中性、雌雄同體的服裝和廣告模特日漸變得主流化,提醒大家性別表達、氣質不只兩種。

這些都反映,當代讓女人感到有力量的服裝,是「讓自己感到舒適」和「呈現自己真實一面」的服裝,褲子、裙子也好,只是很久以前,女性權力穿搭的起步而已。

