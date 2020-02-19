【全球暖化】美大學最新研究：全球三分一物種或於50年內滅絕

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氣溫升高可能導致物種滅絕；日前發表的新研究警告，再過五十年，地球上將有三分之一動植物的物種可能消失。

美國亞利桑那大學（University of Arizona）研究人員分析全球581個地點538種動植物，其中44%已面臨局部地區滅絕。他們發現，有物種滅絕的地區，「在一年中溫度最高的時期，比其他時期出現更大也更快的改變」。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的國家環境資訊中心指出，今年1月氣溫已創下141年來最高紀錄，而科學家也預期今年「極有可能擠進有紀錄以來最溫暖年份的前五名」；過去10年的氣溫已是有紀錄以來最高。

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研究人員羅曼帕拉西奧斯（Cristian Román-Palacios）在聲明中說，他們也評估了物種試圖躲避氣溫升高的遷徙速度；他們發現物種只能容忍最高氣溫上升到一定限度；如果最高氣溫上升超過攝氏0.5度，研究分析的50%物種都會面臨局部地區滅絕；氣溫升高攝氏2.9度的地區，局部地區滅絕率達95%。

研究人員預期，滅絕率最高的就是熱帶地區的物種，是溫帶地區物種的2到4倍；羅曼帕拉西奧斯說：「這個問題很嚴重，因為多數動植物的物種都出現在熱帶地區。」

亞利桑那大學教授維恩斯（John J. Wiens）說：「根據我們的研究結果，如果我們遵循巴黎氣候協定對抗氣候變遷，到2070年，地球上也許只有不到兩成的動植物滅絕；但如果人類造成更大幅度的升溫，可能就有超過三分之一或半數的動植物消失。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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