【美國示威】警長脫下頭盔武器與示威者並肩而行　全場感動鼓掌

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美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）上月25日疑似因為受到白人警方執法過當死亡，短短3天全美多個城市爆發示威抗議，且數十城市實行宵禁。直到上周末仍有多處地點出現示威者，政府出動警察、軍隊協助，場面相當火爆，而上月30日密歇根州一位警長卻以反操作的方式，放下武器提到「我想讓這次活動成為一場有意義的遊行」。

警長脫下裝備聆聽民眾　再與示威者並肩行（點圖放大瀏覽）：

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根據《CNN》報道，密歇根州的傑納西縣（Genesee）在周末一場示威抗議中，當地警長斯旺森（Chris Swanson）站在示威者的聚集處，對着眾人喊話：「我們還在這裏唯一的原因就是確保你們傳達到想法，而這裏的警察將會擁抱你、喜歡你！」此話一出得到在場許多人的歡呼、甚至感動落淚。

接著斯旺森再提到，「和大家一起走吧！我們一起走」，並且將所有準備對抗示威者的武器都放在一旁，他鼓勵着所有在場人，「你們想走到哪裡，我們就一起走」，讓所有的人相當振奮，也意外的沒有出現失控的秩序。

斯旺森向民眾喊話的影片，很快的被上傳到社群網絡，不少人都讚揚斯旺森的做法，認為換位思考並與民眾同心，建立起溝通的橋樑，才是最能控制現場狀況的一種方式。

非裔漢疑因被警員壓頸致死　點圖了解事情經過：

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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