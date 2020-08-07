不用食多啦A夢「翻譯麵包」　日本智能口罩　通曉8國語言

疫情的爆發使口罩成為日常生活的必需品，日本新創公司Donut Robotics看準商機，推出一款「智慧型口罩」（Smart mask）。這款口罩結合多款應用程式，可以將日語翻譯成8種不同的語言，預計12月就可以出產5,000到10,000個口罩，定價約在40至50美元（約312至390港元）之間，且口罩的應用程式需要額外訂閱。

智能口罩設計簡介：

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根據CNN報道，Donut Robotics的執行長小野大輔（Taisuke Ono）表示，智能口罩由白色塑料和矽樹脂製成，具有嵌入式咪高峰，可通過藍牙連接到使用者的智慧型手機，除了可以將語音轉成文字並放大佩戴者的聲音，還可以把日語翻譯成中文、韓語、越南語、印尼語、英語、西班牙語、泰語和法語共8種語言。雖然單獨使用這款智能口罩時，並無法有效隔絕病毒，但用者仍可以把它戴在標準的口罩外。

小野表示，口罩的翻譯軟體最早被用在機器人上，但後來疫情爆發，機器人的項目就被擱置了，因此當時就有團隊的工程師提出在口罩中使用這個軟件的想法。他補充，Donut Robotics的翻譯軟體尤其注重日語使用者，「我們的技術比Google API或其他流行技術要好，因為大多數競爭對手的應用程式都只專注於英語之間的互譯。」

智能口罩的藍牙芯片最遠可以連接到10公尺遠的手機，小野表示，他們希望這種口罩能使人與人隔離的狀況變得更加便利，「在很多情況下，我們還是必須親自見面，到時候這款口罩將非常有用」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】